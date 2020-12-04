Arabasını tamire götürdü, kısıtlama saatini kaçırınca ceza kesildi - Son Dakika

Arabasını tamire götürdü, kısıtlama saatini kaçırınca ceza kesildi

04.12.2020 23:49

Ankara yolunda araçları kontrol etti.

Ankara yolunda araçları kontrol etti. Arabasını tamirciden getirdiğini söyleyen sürücüye kısıtlamayı ihlal etmekten ceza kesildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu 56 saat sürecek kısıtlamanın ardından polis jandarma ekipleri denetimlere başladı. Ekipler şehirlerarası yolda yolculuk yapan tüm araçları tek tek durdurdu. Denetimler kapsamında Ankara'dan Bursa istikametine giden sürücüler İnegöl polis noktasında durdurularak kontrollerden geçirdi. Polisler tır ve kamyon sürücülerinin izin belgelerini kontrol ederek geçişlerine izin verdi. Özel araçlarıyla seyahat edenler sürücüler ve yolcularda denetimden geçti.

Yapılan denetimlerde Bursa'da ikamet eden bir sürücü arıza yapan aracını Bozüyük ilçesinde tamir yaptıktan sonra tekrar geri geldiğini belirtti. Polis ekipleri sürücüye elinden herhangi bir belgesinin olup olmadığı sordu, fakat sürücü belgesinin olmadığını ifade etti. Bunun üzerine ekipler kısıtlamayı ihlal ettiği için şahsa 3 bin 150 TL ceza işlem uygularken, bir hakkında tutanak tuttu. Kontrol noktasında ekipler 7/24 saat aralıksız denetimlerini sürdürmeye devam edecek. - BURSA

Arabasını tamire götürdü, kısıtlama saatini kaçırınca ceza kesildi
Arabasını tamire götürdü, kısıtlama saatini kaçırınca ceza kesildi
Arabasını tamire götürdü, kısıtlama saatini kaçırınca ceza kesildi
Arabasını tamire götürdü, kısıtlama saatini kaçırınca ceza kesildi
Arabasını tamire götürdü, kısıtlama saatini kaçırınca ceza kesildi

Koronavirüs, Türkiye, Bursa, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arabasını tamire götürdü, kısıtlama saatini kaçırınca ceza kesildi - Son Dakika


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