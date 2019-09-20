Son Dakika Haberleri: Arabasını tekmeleyen adamı ezdi
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Arabasını tekmeleyen adamı ezdi

1 saat önce

Suudi Arabistan'da küçük kamyonet sürücüsü, aracına tekme atan adamı ezdi.

Arabasını tekmeleyen adamı ezdi, System.String[]
Suudi Arabistan'da küçük kamyonet sürücüsü, aracına tekme atan adamı ezdi. O anlar, trafik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde bir kişinin, hareket halinde küçük kamyonete tekme attığı görüldü. Buna sinirlenen küçük kamyonet sürücüsü, geriye doğru dönüş yaparak aracını tekme atan adamın üzerine doğru sürdü. O sırada, tekme atan adamın yanında aracıyla bulunan başka bir kişi de çarpışmadan etkilendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Bir adamın kamyonete tekme atması
-Kamyonet sürücüsünün dönerek tekme atan adama çarpması


Suudi Arabistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:18 Kaynak: DHA
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