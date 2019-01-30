Son Dakika Haberleri: Arabasının Arkasına Yaptığı Kardan Adamla Şehir Turu Attı

Arabasının Arkasına Yaptığı Kardan Adamla Şehir Turu Attı

1 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Feyzi Bakin, pikap tarzı aracının arkasında yaptığı 2 metrelik kardan adamla şehir turu attı.

Arabasının Arkasına Yaptığı Kardan Adamla Şehir Turu Attı, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Feyzi Bakin, pikap tarzı aracının arkasında yaptığı 2 metrelik kardan adamla şehir turu attı.

Yüksekova'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, bazıları için de eğlenceye dönüştü. İlçede yaşayan Feyzi Bakin isimli vatandaş, pikap tarzı aracının bagajına 2 metre boyunda kardan adam yaptı. 2 saat içinde yaptığı kardan adamla şehir turu atan Bakin, görenlerin büyük ilgisini çekti. İnsanların dikkatini çekmek için böyle bir çalışma yaptığını ve başarılı olduğunu dile getiren Feyzi Bakin, "Çocuklar da bunu çok seviyor. Ondan dolayı bu kardan adamı yaptım. İlgi çekmek hayalimdi, şükür yaptım. Bundan sonra herkesin ilgisini çekmek ve karın ne kadar önemli olduğunu yansıtmak için şehir için de arabamın arkasında gezdirmeye devam edeceğim" dedi.

İlçe sakinleri de arabanın arkasındaki kardan adamla fotoğraf çekmek için sıraya girdi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:31 Kaynak: İHA

Hakkari, Yüksekova, Güncel
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