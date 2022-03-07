Arabasının kapısını açık unutmanın bedelini 5 bin Euroyla ödedi...Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
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Arabasının kapısını açık unutmanın bedelini 5 bin Euroyla ödedi...Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı

07.03.2022 16:06

Arabasının kapısını açık unutmanın bedelini 5 bin Euroyla ödedi.

Arabasının kapısını açık unutmanın bedelini 5 bin Euroyla ödedi...Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı

ANTALYA Almanya'da eşini 15 gün önce kaybedip 3 çocuğuyla Antalya'ya yerleşen Alman vatandaşı baba, arabasını kapılarını kilitlemeyi unutunca hırsızların kurbanı oldu. Aracın bagajında, içerisinde 5 bin eurosu (78 bin TL) ve pasaportlarının bulunduğu çantası çalınan baba, "Son paramdı, evi genişletmek için ve çocuklarımın masraflarına kullanacaktım. Allah'ından bulsunlar" diyerek hırsıza seslendi. Öte yandan hırsızlık olayı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Cumartesi gecesi Muratpaşa ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eşini 15 gün önce kaybeden Alman vatandaşı Serhat Bulut (36), yeni bir yaşama başlamak için 3 çocuğuyla birlikte Almanya'dan Antalya'ya geldi. Burada çocuklarının okula kaydını yazdırmak için uğraşan Bulut, gece saatlerinde evlerine geldiği sırada içerisinde 5 bin Euro ve pasaportlarının bulunduğu bel çantasını aracın bagaj kısmında bıraktı, aracını kilitlemeyi de unuttu. Bu sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, otomobilin içine girip, içeriden bagaja açılan hazneden çantayı ve bazı eşyaları poşete doldurarak bölgeden uzaklaştı. Sabah kalktığında çantayı bagajda göremeyen Bulut, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyince acı gerçekle yüzleşti. Bulut, polisi arayarak şikayetçi oldu.

"Allah'ından bulsun"

Eşinin vefat etmesinin ardından yeni bir düzen için Antalya'ya geldiklerini belirten Serhat Bulut, hırsızlık olayının olduğu gün çocuklarının okul işlemleriyle uğraştığı için dalgınlık yaşadığını söyledi. Bulut, "Dalgınlığımla her şeyi arabada bıraktım. Arabayı da kilitlemeyi unutmuşum. Bel çantam vardı ve onun içinde 5 bin Euro vardı. Çocuklarımın pasaportları ve benim kimliğim vardı. Son paramdı, evi genişletmek için ve çocuklarımın masraflarına kullanacaktım. Pasaportları ve parayı harcamadılarsa geri istiyorum. Polise başvurdum" dedi.

Hırsıza da seslenen Bulut, "Allah'ından bulsun. Başka diyeceğim bir şey yok. Sıfırdan başlamak istiyoruz, bazı engeller var ve üzerine bu gelince daha büyük bir sıkıntı oldu" diye konuştu.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kimliği belirsiz üç kişinin otomobilin yanına gelerek kapıyı yoklamaları, ardından bir kişinin tekrar geri gelip kapıyı açarak otomobile girmesi ve bir müddet aracın içerisinde durduktan sonra iki elinde poşetlerle çıkması yer aldı.

Arabasının kapısını açık unutmanın bedelini 5 bin Euroyla ödedi...Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı
Arabasının kapısını açık unutmanın bedelini 5 bin Euroyla ödedi...Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı
Arabasının kapısını açık unutmanın bedelini 5 bin Euroyla ödedi...Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı

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Hırsızlık, Almanya, Antalya, Alman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arabasının kapısını açık unutmanın bedelini 5 bin Euroyla ödedi...Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arabasının kapısını açık unutmanın bedelini 5 bin Euroyla ödedi...Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
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