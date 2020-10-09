Arabasının üzerine Türk bayrağı örttüğü gerekçesiyle yakalanan şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika

İstanbul'da doludan korumak için arabasının üzerine Türk bayrağı örttüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, serbest bırakıldı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolu yağışından korumak için arabasının üzerine Türk bayrağı örten kişinin görüntülerinin sosyal medyada yer almasının ardından çalışma başlattı.
Polis ekipleri İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tekniker olarak görev yapan Hüsnü Y'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki ifadesinde yağıştan korumak amacıyla arabasının üzerine bayrak örttüğünü, art niyet taşımadığını söylediği öğrenildi.
"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemenlik alametlerini aşağılamak" suçundan hakkında işlem yapılan şüpheli, ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Türk bayrağının muhafaza altına alınarak emniyete götürüldüğü belirtildi.
- Kaynak: AA
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