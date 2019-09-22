Son Dakika Haberleri: 'Arabasız Paris': Başkente motorlu araç girişi bir günlüğüne yasaklandı
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'Arabasız Paris': Başkente motorlu araç girişi bir günlüğüne yasaklandı

1 saat önce

Fransa'nın başkenti Paris'te belediye, tüm motorlu araçların saat 11 ile 18 arası trafiğe çıkışını yasakladı. "Arabasız gün" kapsamında Parisliler, otomobillerini garajlarda bırakarak bisiklet ve kaykay gibi alternatif araçlar kullanmaya teşvik edildi.

'Arabasız Paris': Başkente motorlu araç girişi bir günlüğüne yasaklandı, System.String[]

Fransa'nın başkenti Paris'te belediye tüm motorlu araçların saat 11 ile 18 arası trafiğe çıkışını yasakladı. "Arabasız gün" kapsamında Parisliler, otomobillerini garajlarda bırakarak bisiklet ve kaykay gibi alternatif araçlar kullanmaya teşvik edildi.


22 Eylül Pazar günü Paris'te "arabasız gün" ilan edildi. Kamusal alanı araç trafiğinden boşaltarak yayalara ve bisikletçilere yer açılması için tasarlanan günde otoparklar yüzde 40 indirimli hizmet verdi.

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Fransa, Paris, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 06:45 
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