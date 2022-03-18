Arabaya çarpıp uçurumdan yuvarladı - Son Dakika
Üye Girişi

Arabaya çarpıp uçurumdan yuvarladı

18.03.2022 15:10
Arabaya çarpıp uçurumdan yuvarladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü daha sonra uçurumdan yuvarlandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü daha sonra uçurumdan yuvarlandı. 112 sağlık ekipleri yaralıyı güçlükle çıkardı.

Kaza, gece saatlerinde Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 EJL 182 plakalı motosikleti ile Bodrum istikametine doğru seyir halindeki sürücü E.Ş.Ö., Antik Tiyatro önünde motosikletinin hakimiyeti kaybetti. Sürücü, devrilen motosikletten düşerek şarampole uçtu. Metrelerce sürüklenen motosiklet ise yolun kenarında park halindeki bir otomobile çarparak durabildi. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Sedyeye alınan yaralı, vatandaşların da yardımıyla yola çıkarıldı, burada ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Kazanın şokunu bir süre üzerinden atamayan E.Ş.Ö.'nün genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MUĞLA

Arabaya çarpıp uçurumdan yuvarladı
Arabaya çarpıp uçurumdan yuvarladı
Arabaya çarpıp uçurumdan yuvarladı
Arabaya çarpıp uçurumdan yuvarladı
Arabaya çarpıp uçurumdan yuvarladı
Arabaya çarpıp uçurumdan yuvarladı

YORUMLAR
500
Muğla'da doktoru darbettiği öne sürülen kişi serbest bırakıldı Muğla'da doktoru darbettiği öne sürülen kişi serbest bırakıldı Deniz dibi tertemiz oldu Deniz dibi tertemiz oldu

Bodrum, Muğla, Kaza, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arabaya çarpıp uçurumdan yuvarladı - Son Dakika


Son Dakika
15:12 Rus ordusunun saldırıları şiddetlendi! Kiev'de 5 katlı apartmana füze saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı
15:11 İstanbul Valisi saat vererek uyardı: Bugün 18.00-24.00 arası dışarı çıkmayın, kar sağanakları geliyor!
15:10 Muazzez Abacı'dan "alzheimer" iddialarına videolu yanıt: Allahıma şükür çok iyiyim!
14:55 Rus askerleri Putin'e tepki gösterdi: Böyle giderse ayaklanacağız
14:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin Anma Töreni'nde sancağı öpüp başına koydu
14:29 Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri netleşti! İlk maçlar 5-6 Nisan'da
14:03 Ukraynalı kadınlar bu bebekleri başka aileler için doğurdu! Şimdi ne taşıyıcı anneleri yanında ne de öz anneleri!
14:03 Bayraktar'dan duygulandıran Çanakkale Zaferi paylaşımı! SİHA tarafından çekilen fotoğrafa beğeni yağdı
14:00 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Cemal isyan ediyor
13:55 Frank Lampard gole sevinirken elini kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 15:17:27. #1.13#
SON DAKİKA: Arabaya çarpıp uçurumdan yuvarladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement