Arabayatağıspor, U17 Türkiye Şampiyonu
1 saat önce
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Türkiye Şampiyonası U17 Finalleri Karakova sahalarında gerçekleşti.
Kütahya
'nın Tavşanlı
ilçesinde Türkiye
Şampiyonası U17 Finalleri Karakova sahalarında gerçekleşti. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor
, Bursa
Arabayatağıspor ile finalde karşılaştı.
Oldukça mücadele dolu geçen müsabaka sonunda kazanıp Kütahya'da U17 birinci kademe şampiyonu olan Bursa Arabayatağıspor şampiyonluk kupasını Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu adına Futbol Federasyonu
il temsilcisi Nuri Ercura'nın elinden aldı.
Kupa töreni sonrası sevinç gösterisinde bulunan Arabayatağı futbol takımı oyuncuları Bursaspor
'un yılları önceki yapmış olduğu timsah dansını sahada sergilediler. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:03 Kaynak: İHA
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