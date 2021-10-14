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Arabayla kafasının üstünden geçtiği erkek arkadaşının başında feryat etti: Sen nasıl bu hale geldin Murat - Son Dakika

Arabayla kafasının üstünden geçtiği erkek arkadaşının başında feryat etti: Sen nasıl bu hale geldin Murat

14.10.2021 12:45

Denizli'de tartışma yaşadığı erkek arkadaşını aracıyla ezen, verdiği ifadesinde de olayın yanlışlıkla olduğunu dile getiren kadının yalan söylediği, kameralarda ortaya çıktı. Kadının kazadan sonra erkek arkadaşının başında "Sen nasıl bu hale geldin Murat. Kalk Murat kalk, kalk ne olursun" diye feryat etmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Denizli'de geçtiğimiz günlerde feci bir olay yaşandı. Dilek T. isimli kadın, erkek arkadaşını 2 kez arabasıyla ezdi. Ancak olayın yanlışla olduğunu söyledi. Daha sonra güvenlik kayıtlarını inceleyen ekipler, kadının yalan söylediği sonucuna vardı. Kadının yaptıkları bununla da bitmedi. Dilek T.nin hiçbir şey olmamış gibi, "Sen nasıl bu hale geldin Murat. Kalk Murat kalk, kalk ne olursun" diyerek feryat etmesi tepki çekti.

4 YILDIR BİRLİKTE YAŞIYORLARDI

Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesinde sabaha karşı meydana gelen olayda, 4 yıldır birlikte yaşayan Dilek D. (34) ve Murat Avcı (41), Dilek D.'nin kullandığı 35 MRT 34 plakalı araçla kaldıkları apart dairesine geldi. Daha sonra Dilek D.'nin çığlıkları üzerine çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Murat Avcı'nın aracın altında kaldığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Murat Avcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Pişkinliğin böylesi! Arabayla kafasının üstünden geçtiği erkek arkadaşının başında feryat etti

KAVGA ETTİKLERİNİ SÖYLEDİ

Alkolün etkisindeki Dilek D., kendisine kazanın nasıl olduğunu soran polis ekiplerine, kavga ettikleri Murat Avcı'yı fark etmediğini ve olayın kazara yaşandığını söyledi. Konuyu araştıran Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektifleri, Dilek D.'nin ilk ifadesi ile çevreden toplanan güvenlik kameralarının örtüşmediğini tespit etti. Çevredeki güvenlik kameralarında ise Dilek D.'nin araca tutunan Avcı'yı birkaç metre sürüklediği, ardından dönüş yaparak üzerinden geçtiği belirlendi.

Pişkinliğin böylesi! Arabayla kafasının üstünden geçtiği erkek arkadaşının başında feryat etti

POLİSİ GÖRÜNCE AĞLAMAYA BAŞLADI

Yaşananları evinin balkonundan cep telefonuyla kaydeden gördü tanığı, Dilek D.'nin olayın ardından aracından inmediğini, bir süre telefon görüşmesi yaptığını ve polis ekiplerini görünce aşağıya inip bağırmaya başladığını iddia etti. Kaydedilen görüntülerde, Dilek D.'nin birkaç kez erkek arkadaşının tekerin altında ezilen cansız bedeninin yanına gittiği, çığlıklar attığı, "Sen nasıl bu hale geldin Murat. Kalk Murat kalk, kalk ne olursun" diye feryat ettiği anlar ve gözaltına alınıp ekip otosuna bindirilmesi yer aldı.

Pişkinliğin böylesi! Arabayla kafasının üstünden geçtiği erkek arkadaşının başında feryat etti
Arabayla kafasının üstünden geçtiği erkek arkadaşının başında feryat etti: Sen nasıl bu hale geldin Murat

Murat Avcı, Pamukkale, Denizli, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arabayla kafasının üstünden geçtiği erkek arkadaşının başında feryat etti: Sen nasıl bu hale geldin Murat - Son Dakika


YORUMLAR (1)
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SON DAKİKA: Arabayla kafasının üstünden geçtiği erkek arkadaşının başında feryat etti: Sen nasıl bu hale geldin Murat - Son Dakika
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