Arabayla pazar yerine gelip patates çaldılar...O anlar kamerada - Son Dakika

Arabayla pazar yerine gelip patates çaldılar...O anlar kamerada

Arabayla pazar yerine gelip patates çaldılar.

Arabayla pazar yerine gelip patates çaldılar...O anlar kamerada TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olayda semt pazarında yaşanan patates hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgilere göre olay Cemaliye mahallesinde yer alan kapalı Pazar yerinde meydana geldi. Pazar yerinde satışa sunulmak üzere beklenen patates çuvallarının bulunduğu alana yanaşan otomobilden inen bir kişi üzeri branda tezgah ve kasalarla kapalı yerde bulunan patates çuvallarından ikisini otomobilinin bagajına yükledi. Daha sonra tezgah ve kasaları aynı şekline geri getiren hırsızlık şüphelisini semt pazarında satış için bekletilen tezgahlardan birinden daha benzer şekilde patates çuvalları alarak ayrıldığı kaydedildi. Görüntülere yansıyan araç plakası ve şahıs eşkalini belirleyen polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu

Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı

Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi

Sevişme sahneleri başlarına iş açtı! Yetişkin film sitelerine düştüler

Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı

Nusret'ten lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a videolu gönderme

46'lık modelin karantina çılgınlığı! İç çamaşırlı halde saç boyattı

Yeşilçam'ın Sultan'ı 15 yaşındaki haliyle hayran bıraktı

Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti

Şarkıcı Merve Özbey "Çocuk yapın da görelim" diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim veriyor?

Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi

Hadise, Gigi Hadid'in makyajsız görüntüsüne yapılan yorumlara hem İngilizce hem Türkçe tepki gösterdi

Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı

6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına son noktayı koydu

Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti! Yunus Emre, odunlarla kendi sınırını çizdi