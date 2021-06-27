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Arabayla yarışan sevimli eşek ortaya renkli görüntüler çıkardı - Son Dakika

Arabayla yarışan sevimli eşek ortaya renkli görüntüler çıkardı

27.06.2021 14:27

Arabayla yarışan sevimli eşek ortaya renkli görüntüler çıkardı Ağrı'da hareket halindeki arabayla yarışan eşek, ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Arabayla yarışan sevimli eşek ortaya renkli görüntüler çıkardı

AĞRI - Ağrı'da hareket halindeki arabayla yarışan eşek, ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Ağrı'nın merkeze bağlı Yakınca köyünde ovada dolaşan eşek, yanından geçen arabayı fark edince arabanın peşine takıldı. Arabanın hızlanmasıyla birlikte koşmaya başlayan eşek, arabayla yarışmaya başladı. Dakikalarca süren kovalama ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Arabayla yarışan sevimli eşek ortaya renkli görüntüler çıkardı
Arabayla yarışan sevimli eşek ortaya renkli görüntüler çıkardı
Arabayla yarışan sevimli eşek ortaya renkli görüntüler çıkardı
Arabayla yarışan sevimli eşek ortaya renkli görüntüler çıkardı

Ağrı, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Arabayla yarışan sevimli eşek ortaya renkli görüntüler çıkardı - Son Dakika


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