Son Dakika Haberleri: Arabesk sanatçısı Selahattin Özdemir hayatını kaybetti
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Arabesk sanatçısı Selahattin Özdemir hayatını kaybetti

1 saat önce

Mersin'de geçirdiği kalp krizi sonucu bir süredir hastanede tedavi gören arabesk müzik sanatçısı Selahattin Özdemir (56), hayatını kaybetti.

Arabesk sanatçısı Selahattin Özdemir hayatını kaybetti, System.String[]

Mersin'de geçirdiği kalp krizi sonucu bir süredir hastanede tedavi gören arabesk müzik sanatçısı Selahattin Özdemir (56), hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan Özdemir, çağrılan ambulansla Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Özdemir, ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine alındı.


3 gündür Toros Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Selahattin Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. - MERSİN

Devlet Hastanesi, Kalp Krizi, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:36 Kaynak: İHA
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