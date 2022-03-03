Arabeskin "Baba"sına benzeyen Adanalı Bülent Şevik Müslüm Gürses'le anısını anlattı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Arabeskin "Baba"sına benzeyen Adanalı Bülent Şevik Müslüm Gürses'le anısını anlattı Açıklaması

03.03.2022 11:04
Arabeskin "Baba"sına benzeyen Adanalı Bülent Şevik Müslüm Gürses'le anısını anlattı Açıklaması

Adana'da yaşayan ve Müslüm Gürses'e benzerliğiyle dikkati çeken Bülent Şevik, vefatının üzerinden 9 yıl geçen arabesk müziğin "Baba"sıyla "tek hatırasını" unutamıyor.

Adana'da yaşayan ve Müslüm Gürses'e benzerliğiyle dikkati çeken Bülent Şevik, vefatının üzerinden 9 yıl geçen arabesk müziğin "Baba"sıyla "tek hatırasını" unutamıyor.

Tır şoförlüğü yapan ancak zaman zaman bazı mekanlarda sahne alan 50 yaşındaki Bülent Şevik, 1967'de henüz 14 yaşındayken Adana'da bir çay bahçesinde düzenlenen ses yarışmasında birinci olarak dikkati çeken ve daha sonra ünlenen Müslüm Gürses'e benzetiliyor.

Saçlarını Müslüm Gürses gibi tarayan, hareketleri ve mimikleri de arabeskin "Baba"sına benzerlik gösteren Şevik, bazı mekanlarda sahne alarak sevilen sanatçının unutulmaz şarkılarını seslendiriyor.

Şevik, gittiği yerlerde "Sen Müslüm Gürses'in kardeşi misin?" gibi sözler duyuyor.

Bülent Şevik, 44 yıllık kariyerinde 78 albüme imza atan ve 38 filmde rol alan Gürses'in sevenleriyle fotoğraf çektirip sohbet ediyor.

Şevik, tedavi gördüğü hastanede 3 Mart 2013'te yaşamını yitiren arabesk müziğin "Baba"sını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

"Başka birine benzeseydim bu kadar dikkati çekmezdim"

Bülent Şevik, AA muhabirine, saçını ve sakalını uzattıktan sonra Müslüm Gürses'e daha çok benzediğini söyledi.

Gürses'e benzemenin güzel bir duygu olduğunu ifade eden Şevik,"Müslüm Gürses'in yerine başka birine benzeseydim bu kadar dikkati çekmezdim. Bu konuda bazen kendimi çok şanslı hissediyorum. Herkesin gözü benim üzerimde. Gelip fotoğraf çekiliyorlar, sohbet ediyorlar. Bunlar güzel duygu." diye konuştu.

Şevik, bazı zamanlar yolda yürümekte bile zorlandığını anlatarak, "Herkesin 5 dakikada yaptığı işi bir saatte yapıyorum, insanları kıramıyorum. Şaşıran çok oluyor. Hayatımızda eğer onu yaşayıp yaşatabilirsek ne mutlu bize. Biz mümkün değil bir Müslüm Gürses olamayız. Bir nebze de olsa Müslüm Baba'yı yaşayıp, yaşatabiliyorsak ne mutlu bize." değerlendirmesinde bulundu.

Gürses'le "tek hatırasını" unutamıyor

Müslüm Gürses ile sadece bir kez karşılaştığını belirten Şevik, restorandaki olayı şöyle anlattı:

"Ben kendisini görmedim. Garsonlar 'Müslüm Baba seni çağırıyor' dedi. Yanına gittim, 'Efendim beni çağırmışsınız' dedim. Rahmetli oturuyordu, döndü bana baktı, güzel bir gülüşle 'Sen bana ne kadar çok benziyorsun.' dedi. Hakikaten orada kendisini gördüğümde çok benzediğimi anladım. 'İnsanlar çift yaratılmıştır' diyorlar. Kendi çapımda sahne de alıyorum. Genelde Müslüm Baba'nın okuduğu şarkıları seslendiriyorum. Onu yad ediyoruz, hatırlatıyoruz. İnsanların beni görüp de Müslüm Gürses'i hatırlaması çok güzel bir duygu."

Şevik, Gürses'e benzerliği sayesinde çok sayıda ilginç anı biriktirdiğini aktararak, "Beni görüp bayılanı gördüm. Aksaray'da arabayla geliyordum, karşımdaki tırın sürücüsü bana bakarak önündeki araca çarptı. İzmir'de restoranda kahvaltı yaparken kızın bir tanesi ayağa kalktı, bana baktıktan sonra yere yıkıldı. Ben kızın hasta olduğunu düşündüm. Kız Müslüm Gürses hayranıymış, beni görünce heyecanlandığı için yere yıkılmış. Bir yerde de kapıdan içeri giriyordum. Elinde çay olan bir kadın beni görünce 'Tövbe bismillah' diyerek elindeki çayı fırlattı." sözlerine yer verdi.

YORUMLAR
500
'Müslüm Baba' memleketi Şanlıurfa'da unutulmadı 'Müslüm Baba' memleketi Şanlıurfa'da unutulmadı Arabesk müziğin 'Baba'sı: Müslüm Gürses Arabesk müziğin 'Baba'sı: Müslüm Gürses

Müslüm Gürses, Müslüm Baba, Adana, Baba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arabeskin 'Baba'sına benzeyen Adanalı Bülent Şevik Müslüm Gürses'le anısını anlattı Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
11:14 Talimat Erdoğan'dan geldi! Hastanelerden randevu alamayan vatandaşlar için yeni düzenleme yapılacak
11:07 Ermenistan Azerbaycan'a ateş açtı!
11:05 Mahalleli peşini bırakmadı! Yoldan geçen kadını taciz eden adamın evini taşladılar: İn aşağı in
11:01 TÜİK, Şubat ayı zam şampiyonunu açıkladı! Karnabahar'ın oranına hiçbiri yaklaşamıyor
10:53 İtalya'nın Dostoyevski kararından sonra İngiltere'de Rus kedilerine yaptırım uyguladı: Şovlara katılamayacaklar
10:50 3 Mart 2022 Perşembe günü altının gram fiyatı 876 lira seviyesinden işlem görüyor
10:49 Alkolün dozunu fazla kaçıran Jose Sosa alkol şişesini saklayamadı, Özlem Yıldız'la yakalandı!
10:39 1 milyon Ukraynalı mülteci Avrupa'ya dağıldı!
10:24 Kiracıların beklediği zam oranı belli oldu! Ev sahipleri en fazla yüzde 25,98 zam yapabilecek
10:22 Rusların ele geçirdiği Kherson şehri "Ukrayna'nın dünyaya açılan kapısı" olarak biliniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 11:28:06. #1.11#
SON DAKİKA: Arabeskin "Baba"sına benzeyen Adanalı Bülent Şevik Müslüm Gürses'le anısını anlattı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement