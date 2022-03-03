Arabeskin "Baba"sına benzeyen Adanalı Bülent Şevik Müslüm Gürses'le anısını anlattı Açıklaması - Son Dakika

Adana'da yaşayan ve Müslüm Gürses'e benzerliğiyle dikkati çeken Bülent Şevik, vefatının üzerinden 9 yıl geçen arabesk müziğin "Baba"sıyla "tek hatırasını" unutamıyor.

Tır şoförlüğü yapan ancak zaman zaman bazı mekanlarda sahne alan 50 yaşındaki Bülent Şevik, 1967'de henüz 14 yaşındayken Adana'da bir çay bahçesinde düzenlenen ses yarışmasında birinci olarak dikkati çeken ve daha sonra ünlenen Müslüm Gürses'e benzetiliyor.

Saçlarını Müslüm Gürses gibi tarayan, hareketleri ve mimikleri de arabeskin "Baba"sına benzerlik gösteren Şevik, bazı mekanlarda sahne alarak sevilen sanatçının unutulmaz şarkılarını seslendiriyor.

Şevik, gittiği yerlerde "Sen Müslüm Gürses'in kardeşi misin?" gibi sözler duyuyor.

Bülent Şevik, 44 yıllık kariyerinde 78 albüme imza atan ve 38 filmde rol alan Gürses'in sevenleriyle fotoğraf çektirip sohbet ediyor.

Şevik, tedavi gördüğü hastanede 3 Mart 2013'te yaşamını yitiren arabesk müziğin "Baba"sını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

"Başka birine benzeseydim bu kadar dikkati çekmezdim"

Bülent Şevik, AA muhabirine, saçını ve sakalını uzattıktan sonra Müslüm Gürses'e daha çok benzediğini söyledi.

Gürses'e benzemenin güzel bir duygu olduğunu ifade eden Şevik,"Müslüm Gürses'in yerine başka birine benzeseydim bu kadar dikkati çekmezdim. Bu konuda bazen kendimi çok şanslı hissediyorum. Herkesin gözü benim üzerimde. Gelip fotoğraf çekiliyorlar, sohbet ediyorlar. Bunlar güzel duygu." diye konuştu.

Şevik, bazı zamanlar yolda yürümekte bile zorlandığını anlatarak, "Herkesin 5 dakikada yaptığı işi bir saatte yapıyorum, insanları kıramıyorum. Şaşıran çok oluyor. Hayatımızda eğer onu yaşayıp yaşatabilirsek ne mutlu bize. Biz mümkün değil bir Müslüm Gürses olamayız. Bir nebze de olsa Müslüm Baba'yı yaşayıp, yaşatabiliyorsak ne mutlu bize." değerlendirmesinde bulundu.

Gürses'le "tek hatırasını" unutamıyor

Müslüm Gürses ile sadece bir kez karşılaştığını belirten Şevik, restorandaki olayı şöyle anlattı:

"Ben kendisini görmedim. Garsonlar 'Müslüm Baba seni çağırıyor' dedi. Yanına gittim, 'Efendim beni çağırmışsınız' dedim. Rahmetli oturuyordu, döndü bana baktı, güzel bir gülüşle 'Sen bana ne kadar çok benziyorsun.' dedi. Hakikaten orada kendisini gördüğümde çok benzediğimi anladım. 'İnsanlar çift yaratılmıştır' diyorlar. Kendi çapımda sahne de alıyorum. Genelde Müslüm Baba'nın okuduğu şarkıları seslendiriyorum. Onu yad ediyoruz, hatırlatıyoruz. İnsanların beni görüp de Müslüm Gürses'i hatırlaması çok güzel bir duygu."

Şevik, Gürses'e benzerliği sayesinde çok sayıda ilginç anı biriktirdiğini aktararak, "Beni görüp bayılanı gördüm. Aksaray'da arabayla geliyordum, karşımdaki tırın sürücüsü bana bakarak önündeki araca çarptı. İzmir'de restoranda kahvaltı yaparken kızın bir tanesi ayağa kalktı, bana baktıktan sonra yere yıkıldı. Ben kızın hasta olduğunu düşündüm. Kız Müslüm Gürses hayranıymış, beni görünce heyecanlandığı için yere yıkılmış. Bir yerde de kapıdan içeri giriyordum. Elinde çay olan bir kadın beni görünce 'Tövbe bismillah' diyerek elindeki çayı fırlattı." sözlerine yer verdi.