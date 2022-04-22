Arabistan'da ezan okuma birincisi, tarihi Ulu Camii'nde cuma selası verdi - Son Dakika
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Arabistan'da ezan okuma birincisi, tarihi Ulu Camii'nde cuma selası verdi

22.04.2022 15:04
Arabistan'da ezan okuma birincisi, tarihi Ulu Camii'nde cuma selası verdi

SUUDİ Arabistan'da televizyon kanalının düzenlediği Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda birinci olan, Şarkışla Ravza Camii İmam Hatibi Muhsin Kara (32), Sivas'taki tarihi Ulu Camii'de cuma selası verdi ve ezan okudu.

SUUDİ Arabistan'da televizyon kanalının düzenlediği Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda birinci olan, Şarkışla Ravza Camii İmam Hatibi Muhsin Kara (32), Sivas'taki tarihi Ulu Camii'de cuma selası verdi ve ezan okudu.

Şarkışla Ravza Camii İmam Hatibi Muhsin Kara, davet üzerine bugün Sivas kent merkezinde, Selçuklu döneminde 1196'da inşa edilen Ulu Camii'nde cuma selası ve ezan okudu. İlk olarak sela veren Kara, namaz vakti öncesinde ise birincilik kazandığı ezanı tarihi caminin minarelerinden seslendirdi. Kara'nın minareden yükselen sesi, çevredekilerin ilgisini çekti.

Muhsin Kara, "Ülkemize gelir gelmez, ekmeğini yediğimiz, suyunu içtiğimiz Sivas'ta manevi yüklü Ulu Camii'nde cuma selası ve ezanı okumaktan dolayı son derece mutluyum. İnsanların böyle bir beklentisi de vardı. Sosyal medyadan bu yönde istekler vardı. Bunu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum" dedi.'CUMHURBAŞKANI'MIZIN ARAMASI HEYECANLANDIRDI'Birinci olduktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla kendisini arayarak tebrik ettiğini belirten Kara, "Devletimizin en büyük kademesinden böyle bir tebrik almak son derece onur verici, şeref verici bir şey. Beklentim vardı eğer başarılı olursam büyük ihtimalle Cumhurbaşkanı'mız arayacaktır, diye bekliyordum. Devletin zirvesi tarafından aranmak bir şereftir. Bu aynı zamanda Cumhurbaşkanı'mızın bu gibi başarılara önem verdiğinin göstergesidir. Kendisine teşekkür ediyorum. Heyecanımı anlatamam" diye konuştu. 'İNSANIMIZA MORAL OLDU'Birincilik sonrası çok tebrik mesajı aldığını dile getiren Kara, "Pandemi süreci geçirdik. Ülke olarak evlere kapandık. İnsanlar manevi olarak sarsıldılar. Bir ramazan mevsiminde, böylesine güzel bir mevsimde ezanı güzel okuma yarışmasında dünya dalında bir birinciliğin ülkemize getirilmiş olması ilgiyle karşılandı. İnsanların böyle bir şeye ihtiyacı varmış. Bana gelen mesajlarda 'Hocam bir nefes aldık' dediler. Buna vesile olduğum, Rabb'im bize tevdi ettiği için sonsuz hamd-ü senalar olsun" dedi. Ezan okumaya 7 yaşından itibaren başladığını belirten Kara, "Allah'ın bana verdiği sesi onun istediği şekilde istihdam etmeye çalışıyorum. Ezan yarışmasına da hazırlanırken 25 yıllık bir eğitim süreci. Bu tecrübenin hepsini yarımada yansıtmaya çalıştık. Ben şu duayı yaptım. 'Sesimiz güzel olabilir, makamları bilebiliriz. Allah'ım okutan sen, okuyan ben değilim, verecek olan sensin' dedim. İnşallah bundan sonraki hayatımızda insanlarımıza rol model olmak ve ezanın getirdiği nimetleri insanımıza tanıtıyor olabilmeyi istiyorum" diye konuştu. Türkiye'nin yarışmada ilk 2 sırayı almasının gurur verici olduğunu kaydeden Kara, "Rabb'imize okumuş olduğumuz ezanlarla hizmet etmeyi niyaz ediyorum. Bu aynı zamanda uluslararası alanda Türkiye'nin ezan konusunda ne kadar iddialı olduğunu, bunun kültürel olarak Osmanlı döneminden bugüne değin nasıl intikal ettiğini ve aynı zamanda dünyanın belki de en güzel ezanlarını okuyanların Türk hocaları olduğunu göstermeyi nasip ettiği için de mutluyum. Cumhurbaşkanı'mız da bize taltifte bulundu. Heyecanımı ve mutluluğumu tarif edemem" dedi.

Başka yerde görev için teklif aldığını da aktaran Kara, "Büyükşehir'den bir teklif var. Vakit ilerledikçe onu açıklayacağım" diye konuştu.


Arabistan'da ezan okuma birincisi, tarihi Ulu Camii'nde cuma selası verdi
Arabistan'da ezan okuma birincisi, tarihi Ulu Camii'nde cuma selası verdi
Arabistan'da ezan okuma birincisi, tarihi Ulu Camii'nde cuma selası verdi
Arabistan'da ezan okuma birincisi, tarihi Ulu Camii'nde cuma selası verdi
Arabistan'da ezan okuma birincisi, tarihi Ulu Camii'nde cuma selası verdi
Arabistan'da ezan okuma birincisi, tarihi Ulu Camii'nde cuma selası verdi
Arabistan'da ezan okuma birincisi, tarihi Ulu Camii'nde cuma selası verdi
YORUMLAR
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Ulu Camii, Şarkışla, Cuma, Ezan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Arabistan'da ezan okuma birincisi, tarihi Ulu Camii'nde cuma selası verdi - Son Dakika


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