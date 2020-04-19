Arabistan'dan getirilen vatandaş karantina sürecini anlattı: "Ülkemle gurur duyuyorum" - Son Dakika
Son Dakika Genel Arabistan'dan getirilen vatandaş karantina sürecini anlattı: 'Ülkemle gurur duyuyorum' - Son Dakika

Arabistan'dan getirilen vatandaş karantina sürecini anlattı: "Ülkemle gurur duyuyorum"

12 dakika önce

Arabistan'dan getirilen vatandaş karantina sürecini anlattı: "Ülkemle gurur duyuyorum" Satış ve Pazarlama Direktörü Uluç Aklar, karantina sürecini anlattı Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye getirilen Satış ve Pazarlama Direktörü Uluç Aklar,...

Arabistan'dan getirilen vatandaş karantina sürecini anlattı: "Ülkemle gurur duyuyorum"

Satış ve Pazarlama Direktörü Uluç Aklar, karantina sürecini anlattı

ÇORUM - Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye getirilen Satış ve Pazarlama Direktörü Uluç Aklar, karantina günlerinin çok iyi geçtiğini belirterek, "Ülkem ile çok gurur duyuyorum. Bu süreçte sağ olsunlar bizlere çok iyi davranıyorlar. Geldiğimizden beri bizle çok fazla ilgileniyorlar" dedi.

Çin'de ortaya çıkarak pek çok ülkeye yayılan ve pandemi olarak ilan edilen korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 1 hafta önce Suudi Arabistan'dan getirilen 313 Türk vatandaşı, Çorum'daki karantina yurduna yerleştirildi. özel bir otelde Satış ve Pazarlama Direktörü olan Uluç Aklar, Arabistan'dan geliş sürecini ve yurttaki geçirdiği karantina günlerini kamera karşısına geçerek anlattı.


"4 kişilik odada tek başıma kalıyorum"

Karantina sürecinde kendilerine çok iyi davranıldığını ifade eden Aklar, "Ülkem ile çok gurur duyuyorum. Bu süreçte sağ olsunlar bizlere çok iyi davranıyorlar. Geldiğimizden beri çok fazla bizle ilgileniyorlar. Odalarımız çok ferah. 4 kişilik odada tek başıma kalıyorum. Aklınıza gelecek ne varsa ihtiyaç olarak her şeyi temin etmişler. Sağ olsunlar s uyumuz, kolonyamız, çayımız, şekerimiz. Günde üç öğün yemek çıkıyor. Sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, akşam yemeğimiz var. Ayrıca gün içinde kantin alışverişi yapıyoruz. Yani bizim odalarımıza sipariş usulü tek tek getiriyorlar" dedi.


"Çok iyi hizmet veriyorlar"

Karantina sürecini anlatan Aklar, şunları kaydetti:

"Bagajlarımızı tek tek indirdiler pasaport kontrollerimizi kendileri yaptılar uçak içinde. Bununla birlikte çok rahat bir yolculukta Çorum'a geldik. Çorum'da odalarımıza girince karşılama ile çok mutlu olduk. Açıkçası ben bu kadar ilgi alaka ve imkan beklemiyordum. Odalarımızda internetimiz çalışıyor. Sıcak suyumuz mevcut. Odalarımızda temizlik malzemesine kadar her şeyi koymuşlar. Yurt dışında bulunurken özellikle döviz büroları kapalı olduğu için Türk parasına çevirme şansımız olmadı. Valilik'ten gelip tek tek arzu ettiğimiz miktarda paramızı alıp bizim adımıza paralarımızı değiştirdiler. Burada mağdur olmayalım diye olası ekstra kantinden yapacağımız alışverişler için çok iyi hizmet veriyorlar. Bize valilikten böyle bir hizmet sunulması bizim için çok değerli çünkü yanımızda Türk lirası bulunmamaktaydı. Gelip sağ olsunlar tek tek kayda alıp paraları aldılar ve bizim adımıza Türk lirasına çevirdiler."


"Allah devletimizden milletimizden razı olsun"

Aklar, "Benim ayrıca bir rahatsızlığım oldu. Doktora rica ettim odama kadar doktor gelip kontrolümü yaptı. Aynı günün akşamı ilaçlarımı odama kadar getirdi. Yani Allah devletimizden milletimizden razı olsun. Ülkemle gurur duyuyorum. Ne kadar söylesem azdır. Sağlık çalışanları olsun, yurt çalışanları olsun, emniyet güçleri olsun bununla birlikte Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı olan çalışanlar olsun kendilerine çok çok teşekkür ederim. Ülkemle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Arabistan'dan getirilen vatandaş karantina sürecini anlattı: Ülkemle gurur duyuyorum

Suudi Arabistan, Karantina, Türkiye, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 09:29 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB'nin bir aylık gelir kaybını açıklayan İmamoğlu hükümete seslendi: Nakdi yardım bekliyoruz
Türk bayraklı arabayla sokağa çıkıp polisi peşinden sürükleyen gençlere ceza yağdı Talas Belediyesi, evde kalan vatandaşları için kitap kampanyası başlattı THY, Almanya'daki Türk vatandaşları için 7 şehirden özel seferler yapacak Teknoloji uzmanı Hakkı Alkan, koronavirüse yakalandı Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı İngiltere'de sağlıkçılardan tek kullanımlık tulumları yıkayıp yeniden kullanmaları istendi İran'da yüz binlerce civcivin üzerlerine toprak dökülerek itlaf edilmesi infial yarattı Bilim insanlarından olay yaratacak iddia: Salgın Vuhan'da başlamadı, bunun çok daha öncesi var Acun'un Sercan'a verdiği "Fatih Terim" cevabı sosyal medyayı salladı
Koronavirüste yeni dönem: New York'ta Zoom ile evlenmeye izin çıktı Koronavirüste yeni dönem: New York'ta Zoom ile evlenmeye izin çıktı         
09:16
Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı         
09:00
Acun'un Sercan'a verdiği Acun'un Sercan'a verdiği "Fatih Terim" cevabı sosyal medyayı salladı         
08:53
Bilim insanlarından olay yaratacak iddia: Salgın Vuhan'da başlamadı, bunun çok daha öncesi var Bilim insanlarından olay yaratacak iddia: Salgın Vuhan'da başlamadı, bunun çok daha öncesi var         
08:36
Ebru Şallı'ya gösterilen tepkinin nedeni ne? Ebru Şallı'ya gösterilen tepkinin nedeni ne? "Biz ne ara bu kadar gaddar olduk?"         
08:21
Kaka Leite'den Fatih Terim itirafı: 8 yıl önce Terim'le görüştüm, G.Saray'a gelecektim Kaka Leite'den Fatih Terim itirafı: 8 yıl önce Terim'le görüştüm, G.Saray'a gelecektim         
07:53
Trump: Çin'in salgında hatası varsa hatadır ama kasten sorumlular ise sonuçlarıyla yüzleşmeleri gerek Trump: Çin'in salgında hatası varsa hatadır ama kasten sorumlular ise sonuçlarıyla yüzleşmeleri gerek         
03:02
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 8'inci sınıf öğrencilerinin sorularını yanıtladı: Bu sene sorular daha zor olacak diye bir şey yok Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 8'inci sınıf öğrencilerinin sorularını yanıtladı: Bu sene sorular daha zor olacak diye bir şey yok         
00:26
ABD'yi sarsan gelişme! Uyarılara rağmen Çin'e milyonlarca korona ekipmanı satılmış ABD'yi sarsan gelişme! Uyarılara rağmen Çin'e milyonlarca korona ekipmanı satılmış         
23:48
Danimarka'nın Midtjylland takımından arabalı seyirci önerisi Danimarka'nın Midtjylland takımından arabalı seyirci önerisi         
23:46
Sağlık Bakanı Koca, 20 Nisan'da açılacak Başakşehir Şehir Hastanesi'nin görüntülerini paylaştı Sağlık Bakanı Koca, 20 Nisan'da açılacak Başakşehir Şehir Hastanesi'nin görüntülerini paylaştı         
23:38
Sakarya'da boş yolda 2 PTT aracının çarpıştı Sakarya'da boş yolda 2 PTT aracının çarpıştı         
23:36
Hakkari'de nöbet sırasında rahatsızlanan asker, şehit oldu Hakkari'de nöbet sırasında rahatsızlanan asker, şehit oldu         
23:36
İran'da yüz binlerce civcivin üzerlerine toprak dökülerek itlaf edilmesi infial yarattı İran'da yüz binlerce civcivin üzerlerine toprak dökülerek itlaf edilmesi infial yarattı         
23:08
İnfaz yasası ile cezaevinden tahliye olan eski hükümlü, arkadaşını kafasını taşla ezerek öldürdü İnfaz yasası ile cezaevinden tahliye olan eski hükümlü, arkadaşını kafasını taşla ezerek öldürdü         
23:01
Feghouli, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor Feghouli, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor         
22:56
Djokovic, Federer ve Nadal, genç tenisçiler için harekete geçiyor Djokovic, Federer ve Nadal, genç tenisçiler için harekete geçiyor         
22:53
Ankara OSTİM'deki depoda pavyon eğlencesi yapanlara 60 bin lira ceza kesildi Ankara OSTİM'deki depoda pavyon eğlencesi yapanlara 60 bin lira ceza kesildi         
22:52
Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Büyükşehir Belediyesi "bedava ekmek yasaklandı" dedi, valilikten jet yanıt geldi         
22:47
Manchester City'nin De Bruyne koronavirüse yakalandıklarından şüpheleniyor Manchester City'nin De Bruyne koronavirüse yakalandıklarından şüpheleniyor         
22:34
Sopadan arabasıyla Malatya'nın simgesi olan Sopadan arabasıyla Malatya'nın simgesi olan "Mercedes Kadir" hayatını kaybetti         
21:53
Brezilyalı model, çantasını çalmaya çalışan hırsızı süpürge ile uzaklaştırdı Brezilyalı model, çantasını çalmaya çalışan hırsızı süpürge ile uzaklaştırdı         
21:46
Korona elbise ve yiyeceklerle eve taşınır mı? En çok merak edilen soruya Rus biyolog yanıt verdi Korona elbise ve yiyeceklerle eve taşınır mı? En çok merak edilen soruya Rus biyolog yanıt verdi         
21:46
Devlet Hava Meydanları İşletmesi: Atatürk Havalimanı'na yapılan inşaat uçuşları engellemiyor Devlet Hava Meydanları İşletmesi: Atatürk Havalimanı'na yapılan inşaat uçuşları engellemiyor         
21:36
Dünyada koronavirüse yakalananların sayısı 2 milyon 300 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 590 bini geçti Dünyada koronavirüse yakalananların sayısı 2 milyon 300 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 590 bini geçti         
21:36
İtalya'da liglerin kaderi Çarşamba günü belli oluyor İtalya'da liglerin kaderi Çarşamba günü belli oluyor         
21:28
Denizde, korona hastalarına hakaretler yağdıran 4 kişinin keyfi karakolda son buldu Denizde, korona hastalarına hakaretler yağdıran 4 kişinin keyfi karakolda son buldu         
21:23
Son Dakika: Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 342'ye yükseldi Son Dakika: Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 342'ye yükseldi         
21:22
İngiltere'de sağlıkçılardan tek kullanımlık tulumları yıkayıp yeniden kullanmaları istendi İngiltere'de sağlıkçılardan tek kullanımlık tulumları yıkayıp yeniden kullanmaları istendi         
20:58
Dünya koronavirüsle pençeleşirken Afrika'da Ebola yeniden hortladı Dünya koronavirüsle pençeleşirken Afrika'da Ebola yeniden hortladı         
20:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2020 09:41:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Arabistan'dan getirilen vatandaş karantina sürecini anlattı: "Ülkemle gurur duyuyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]