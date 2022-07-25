Arabistan, YouTube yasağı getirebilir! - Son Dakika
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Arabistan, YouTube yasağı getirebilir!

25.07.2022 11:00
Arabistan, YouTube yasağı getirebilir!

Suudi hükümet yetkilileri, YouTube yönetiminden değerler ve ilkelerle çelişen içeriklerin kaldırılmasını talep etti.

Suudi hükümet yetkilileri, YouTube yönetiminden değerler ve ilkelerle çelişen içeriklerin kaldırılmasını talep etti. Bu talep, Görsel-İşitsel Medya Genel Otoritesi ile İletişim ve Bilgi Teknolojileri Komisyonu tarafından Cumartesi günü yayınlanan ortak açıklama ile birlikte geldi.

Arabistan reklamlar konusunda YouTube'u uyardı

İki yetkili Suudi Arabistan'da çeşitli dijital içerik platformlarının yürürlükteki kural ve düzenlemelere bağlılıklarının araştırıldığını belirtti. Bu platformların başında ise YouTube geliyor. Bilindiği gibi YouTube'da her türlü içerik ve reklam yer alabiliyor. Arabistanlı yetkililer ise bunun önüne geçme hedefinde.

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YouTube platformunda uygun görülmeyen reklamları kaldırmasını ve düzenlemelere uymasını talep eden yetkililer yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Yapılan takip sonucunda YouTube platformunun, Krallık'taki medya içeriği kontrollerini ve YouTube platformunun politikasını ihlal ederek Krallık içindeki kullanıcılarına yönelik, İslami ve toplumsal değer ve ilkelere aykırı içerik yayınlayan ve bunları ihlal eden reklamlar gösterdiği fark edildi.

Arabistan, YouTube yasağı getirebilir!

Yetkililer platformlar üzerinde kontrollerin devam edeceği belirtti. Kontroller sonrasında istenmeyen içeriklerin gösterilmeye devam etmesi durumunda iletişim ve görsel-işitsel medya sistemlerine uygun olarak gerekli yasal tedbirler alınacağı ifade ediliyor. Bu tedbirler arasında YouTube yasağı getirilmesi de yer alıyor.

Suudi aktivistler de bu konu ile çeşitli açıklamalar yapmaya başlamış durumda. Bazı kişiler yetkili makamları YouTube'da "felaket" olarak nitelendirdikleri reklamları silmeye davet ediyor. Kendisini "teknoloji ve e-ticaretle ilgilenen bir akademisyen" olarak tanımlayan Fahad Al-Baqami de bu kişilerden bir tanesi.

Arabistan, YouTube yasağı getirebilir!

Twitter'de 1 milyondan fazla takipçisi bulunan Al-Baqami, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Dünyada en çok YouTube kullananlar arasında Suudiler yer alıyor. Tanıtılan reklamların filtrelenmesi ve bize saygı duymaları için YouTube'a baskı yapmamız oldukça kolay. Maalesef, reklamları pornografik ve korkunç bir noktada. Bu reklamlara bakmaktan utanıyorum. Bu tür reklamlar bir televizyon kanalında yayınlanmış olsa cezaya çarptırılırlardı. Şirketin konuyu ciddiye alacağını umuyorum.

Arabistan, gelişmeleri takip ettikten sonra YouTube yasağı için çalışmalar yapabilir gibi görünüyor. Bu açıklamaların ardından YouTube'un nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Suudi Arabistan, Hükümet, Youtube, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Arabistan, YouTube yasağı getirebilir! - Son Dakika

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