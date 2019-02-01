Arabulucular ile Ticari Uyuşmazlıklar 1 Günde Çözülebiliyor

– İBN Haldun Üniversitesi Uyuşmazlık Çözüm Merkezi, ticari uyuşmazlıklarda zorunlu hale gelen arabuluculuk sistemi hakkında 'Temel Arabuluculuk Eğitimi' veriyor.

– İBN Haldun Üniversitesi Uyuşmazlık Çözüm Merkezi, ticari uyuşmazlıklarda zorunlu hale gelen arabuluculuk sistemi hakkında 'Temel Arabuluculuk Eğitimi' veriyor. Sertifika programı hakkında bilgi vererek arabuluculuk sisteminin önemini vurgulayan Prof. Dr. Ali Yeşilırmak, "Arabuluculuk ile uyuşmazlıklar bir günde çözümlenebiliyor. Dava yoluyla uyuşmazlığı çözmeye kalktığımızda şu anki uygulamada 3 ila 5 yıl arasında davalar sonuçlanıyor. Halbuki ticari uyuşmazlıkları 1 günde çözmek çok önemli" dedi.



1 Ocak'tan itibaren ticari uyuşmazlıklarda her iki tarafında arabuluculuyla iletişime geçmesi zorunlu hale geldi. 3 aşamada gerçekleşen sistemde arabulucuya giden taraflar anlaşmak istemez ise vazgeçip davanın açılmasını talep edebiliyor. Bu durumla birlikte arabulucuların iyi bir eğitimden geçerek kişilerin menfaatlerini koruyacak şekilde hareket etmeleri de önem taşıyor.



İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) bünyesinde kurulan İbn Haldun Üniversitesi Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Müdürü ve Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Yeşilırmak, Uyuşmazlık Çözüm Merkezi bünyesinde 7'ncisi düzenlenen 'Temel Arabuluculuk Eğitimi' hakkında bilgi verdi. Arabuluculuğun menfaate dayalı uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden bir tanesi olduğunu dile getiren Prof. Dr. Yeşilırmak, "Biz buna dostane uyuşmazlık çözüm yöntemi de diyoruz. Normalde uyuşmazlık mahkemede hak temelli yani kimin haklı olduğu tespit edilerek çözülür. Bu da genellikle bir tarafın mutsuzluğuna sebebiyet verir. Halbuki arabuluculukta ise her iki tarafında mutlu bir şekilde ayrılması temin edilir" dedi.



84 SAATLİK TEMEL EĞİTİM ALIYORLAR



Kimlerin arabulucu olabileceği hakkında bilgi veren Prof. Dr. Yeşilırmak, "Hukuk fakültesini bitirmiş, 5 yıllık deneyime sahip kişiler olabilir. Mutlaka hem teorik bilgilerin hem de uygulamaların olduğu 84 saatlik temel eğitimi almak gerekiyor. Eğitimden sonra ise uzmanlık eğitimi almak şart. Şu anda iş hukuku uzmanlığı ve ticaret hukuku uzmanlığı eğitimlerimiz de var. Bu eğitimi alanlar ticaret ve iş hukukunda uzman arabulucu olarak çalışabiliyor" diye konuştu.



Birçok kurumun bu konuda temel eğitim verdiğini de belirten Prof. Dr. Yeşilırmak, İbn Haldun Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nde (İHSEM) 30 kişilik sınıflarda eğitim verildiğini ifade etti. Arabulucuların belirli becerilere sahip olmasını gerektiğini de sözlerine ekleyen Prof. Dr. Yeşilırmak, 30 kişilik sınıfların bu anlamda eğitimi alan kişilere pek çok kolaylık sağladığını belirtti.



YAZILI SINAVI GEÇEN ARABULUCU OLABİLİYOR



Eğitimi bitiren kişilere sertifika verildiğini dile getiren Prof. Dr. Yeşilırmak, "Sertifika ile Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Arabuluculuk Dairesi'ne başvuru yapıp kendilerini kaydettiriyorlar. Ardından yazılı sınava giriyorlar ve sınavı geçtiklerinde de evraklarını tamamlayıp yine Arabuluculuk Dairesi'ne gönderiyorlar. Sonra arabulucu olarak çalışmaya başlayabiliyorlar" diye konuştu.



DAVALAR 3 İLA 5 YIL ARASINDA SONUÇLANIYOR



Ticari uyuşmazlıklarda dava şartıyla gelen arabuluculuk hakkında bilgi vererek taraflara sağladığı faydaları hakkında da konuşan Prof. Dr. Yeşilırmak, konuşmasına şöyle devam etti:



"Arabulucukta 3 aşama var: arabulucuya gitme, arabuluculuğu devam ettirme ve süreci sonlandırma. Burada sadece arabulucuya gitme aşaması zorunlu hale geldi. 2012 yılından beri deneyimledik ki, arabuluculuk ile uyuşmazlıklar bir günde çözümlenebiliyor. Dava yoluyla uyuşmazlığı çözmeye kalktığımızda şu anki uygulamada 3 ila 5 yıl arasında davalar sonuçlanıyor. Halbuki ticari uyuşmazlıkları 1 günde çözmek çok önemli. Biliyoruz ki ticari işlerde hız ve belirlilik çok önemli."



"EĞİTİM ALANLAR ARABULUCUĞA İNANMAYA BAŞLIYOR"



Eğitim programına yapılan başvurulardan oldukça memnun olduklarını ifade eden İHÜ Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Bozkurt Gümrükçüoğlu ise "Şu ana kadar yaklaşık 150 öğrencimiz oldu. Gelenlerin birçoğu aktif olarak avukatlık yapıyor ve bu süreçte arabuluculuğun gerçekten işleyip işleyemeyeceğine ilişkin soruları oluyor. Ama uygulamalı olarak eğitimi aldıktan sonra gerçekten bu sürecin işleyeceğine inanmaya başlıyorlar" dedi.



"TARAFLAR İSTEDİKLERİ ANDA VAZGEÇEBİLİR"



Yargı sürecinin çok uzun sürdüğünün altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Gümrükçüoğlu, "Birçok insan aslında karşı karşıya gelmeden dava aşamasına geçmiş oluyor. Çünkü ilk aşamada karşı karşıya gelmek doğru bir yöntem değilmiş ama dava açarsa tüm haklarını olması gerektiği gibi alabilirmiş gibi düşünüyor. Fakat arabuluculukta ise davadan farklı olarak tarafların haklarından öte menfaatlerine odaklanılmasını sağlıyor. Zorunlu dava şartından kasıt ise arabuluculuğa gidip de mutlaka arabuluculuk masasında anlaşmak değil. Taraflar istedikleri anda o masadan kalkmakta serbestler. ve bu masadan kalkmış olmak onların hiçbir hak kaybına sebebiyet vermiyor. Yani anlaşamazlarsa istedikleri zaman dava yoluna başvurabiliyorlar" diye konuştu.



ARABULUCU İLE YAPILAN GÖRÜŞMELER TAMAMEN GİZLİ OLUYOR



Arabuluculukta yer alan önemli temel ilkelerden bir tanesinin de gizlilik olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Gümrükçüoğlu, konuşmasını şöyle noktaladı:



"Arabulucu ile yapılan bütün görüşmeler tamamen gizli olan ve üçüncü kişiler tarafından öğrenilemeyecek görüşmelerdir. Bu da arabuluculuğu daha önemli hale getiriyor. Arabuluculuk sürecindeki teklifler, öne sürülen belgeler veya görüşmeler kesinlikle daha sonra davada taraflar aleyhine delil olarak kullanılamıyor. Çünkü insanların arabuluculuk masasına geldiklerinde en çok çekindikleri konu bu. 'Eğer ben şu hususta haksız olduğumu kabul edersem ve burada anlaşamazsak bana karşı dava açıldığında acaba bu aleyhime kullanılabilir mi?' diye soruyorlar. Arabulucu, taraflarla yaptığı özel görüşmelerde tarafların ona ilettiği hususları da ancak özel görüşmeyi yapan tarafın kendisine verdiği izin ölçüsünde diğer tarafa iletebilir."



"SİSTEME KATKIDA BULUNMAK İSTİYORUM"



'Temel Arabuluculuk Eğitimi' katılımcılarından 31 yaşındaki Avukat Umut Kara, "Ali Yeşilırmak'ın verdiği eğitimleri duymuştum, merak ettiğim için bu kursa yazıldım. Ben arabuluculuk sistemine inanıyorum. Bunun dava şartı haline getirilmesini de olumlu buluyorum ancak eksikler tabi ki var. Biz avukatlar, hakimler, savcılar buna alıştıkça sistemin daha olumlu devam edeceğini düşünüyorum. Ben de bu eğitimi alarak arabuluculuk sistemine katkıda bulunmak istiyorum" dedi. - İstanbul

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