Arabuluculuk Konkordatoyu Nasıl Etkileyecek?
1 saat önce
BRN Avukatlık Bürosu Avukatı Baran Usanmaz, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
BRN Avukatlık Bürosu Avukatı Baran Usanmaz, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Arabuluculuk ve konkordato birbirinden bağımsız kavramlar. Bir tanesi alternatif çözüm yolu iken konkordato ise bir ticari işletmenin esasına yönelik bir durumdur. Dolayısıyla arabuluculuk, konkordatoyu etkilemeyecektir.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:33
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