Arabuluculuk Nedir?

BRN Avukatlık Bürosu Avukatı Baran Usanmaz, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

BRN Avukatlık Bürosu Avukatı Baran Usanmaz, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.



Arabuluk kavramı hakkında bilgiler veren Usanmaz, şunları kaydetti: "Arabulucuk aslında yargılamaya alternatif bir yöntem değil, onunla beraber yürüyen bir işlemler bütünüdür. Arabuluculuk ile taraflar üzerlerinde serbestçe tasarruf edeceklerini, haklarını, alacaklarını veya tazminat taleplerini arabulucuya iletebilirler. Burada serbestçe tasarruf etme önemlidir."

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