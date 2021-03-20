Arabuluculuk sayesinde 1 milyon 263 bin 526 dosya çözüme kavuştu - Son Dakika

Adalet Bakanlığı arabuluculuk uygulaması sayesinde bugüne kadar 1 milyon 263 bin 526 dosyanın mahkemeye gitmeden sonuçlandığı duyuruldu.

İş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018, ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019, tüketici uyuşmazlıklarında ise 28 Temmuz 2020'den itibaren zorunlu olarak uygulanan arabuluculuk, mahkemelerin iş yükünü büyük oranda azaltırken, yıllarca sürecek davalar çok daha kısa sürede çözüme kavuşturuyor. Adalet Bakanlığınca hayata geçirilen arabuluculuk uygulaması sayesinde bugüne kadar 1 milyon 263 bin 526 dosya, mahkemeye gitmeden sonuçlandı.

"ARA BULUCULUK DEVREYE GİRDİ 22 YILDIR ANLAŞAMAYAN TARAFLAR EL SIKIŞTI"

Adalet Bakanlığının, hukuk uyuşmazlıklarının, tarafların iradesiyle daha hızlı ve sade bir şekilde çözüme kavuşturulmasını sağlaması amacıyla hayata geçirdiği arabuluculuk uygulaması, yıllarca sürecek davaları çok kısa sürelerde sonuçlandırıyor. 22 yıl önce başlayan, süreç içinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) kadar giden miras uyuşmazlığı da, arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturuldu.

"İÇ HUKUK YOLLARINI TÜKETEN TARAFLAR AİHM'DEN DE SONUÇ ALAMADI"

22 yıl önce bir aile fertlerinin miras paylaşımı için açtığı dava, süreç içinde Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki farklı illerde 10 ayrı davaya dönüştü. Birçok mahkemede görülen uyuşmazlıklar, son olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) kadar gitti, ancak yine sonuç alınamadı. Miras davasının arabuluculuk uygulaması kapsamında olması dolayısıyla, taraflar Adalet Bakanlığının uygulamaya koyduğu arabulucuya yönlendirildi. Taraflar ve vekilleriyle birlikte bir dizi toplantı yapıldı. Yapılan görüşmelerde, mahkeme sürecinde bir araya gelmeyen taraflar, arabulucu aracılığıyla görüşüp anlaşmaya vardı. Böylelikle yapılan arabuluculuk anlaşmasıyla birlikte paylaşılması oldukça güç olan 30'a yakın gayrimenkulün sahibi belirlenirken, 22 yıldır devam eden 10 dava sonuçlandı. Hukuken karmaşık yapısının yanında, taraflar açısından psikolojik ve ekonomik açıdan da yıpratıcı olan uyuşmazlık arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturuldu. Yargı reformu kapsamında atılan adımlarla daha da işlevsel hale getirilen ve kapsamı genişletilen arabuluculuğun sayesinde toplumsal uzlaşı kültürüne de katkı sağlandığı ifade edildi.

(İHA)