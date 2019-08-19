Arabuluculuk Sınavı için başvurular başladı
2 saat önce
Adalet Bakanlığınca 24 Kasım'da yapılacak Arabuluculuk Sınavı'na başvurular başladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:56 Kaynak: AA
Adalet Bakanlığınca 24 Kasım'da yapılacak Arabuluculuk Sınavı'na başvurular başladı.
Edinilen bilgiye göre, başvurular, elektronik ortamda "e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza" kullanılarak, UYAP Arabulucu Portalı üzerinden yapılacak.
Son başvuru tarihi 2 Eylül
olan sınava, zorunlu arabuluculuk eğitimini tamamlayan hukuk fakültesi mezunları girebilecek.
Sınavda başarılı olan 5 bin kişi arabulucu olarak görev alacak.
Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan neden görevden alındı? Van Belediye Başkanı Ertan'ın terör örgütüne ait katılmadığı faaliyet ve eylem kalmamış Van Büyükşehir Belediyesine girmek isteyen gruba uyarı Van Valiliğinden 'Atatürk portresi' açıklaması