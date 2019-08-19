Son Dakika Haberleri: Arabuluculuk Sınavı için başvurular başladı
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Arabuluculuk Sınavı için başvurular başladı

2 saat önce

Adalet Bakanlığınca 24 Kasım'da yapılacak Arabuluculuk Sınavı'na başvurular başladı.

Arabuluculuk Sınavı için başvurular başladı, System.String[]
Adalet Bakanlığınca 24 Kasım'da yapılacak Arabuluculuk Sınavı'na başvurular başladı.
Edinilen bilgiye göre, başvurular, elektronik ortamda "e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza" kullanılarak, UYAP Arabulucu Portalı üzerinden yapılacak.
Son başvuru tarihi 2 Eylül olan sınava, zorunlu arabuluculuk eğitimini tamamlayan hukuk fakültesi mezunları girebilecek.
Sınavda başarılı olan 5 bin kişi arabulucu olarak görev alacak.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:56 Kaynak: AA
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