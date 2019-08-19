Son Dakika Haberleri: Arabuluculuk Sınavı için başvurular başladı
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Arabuluculuk Sınavı için başvurular başladı

1 saat önce

Adalet Bakanlığınca 24 Kasım'da yapılacak Arabuluculuk Sınavı'na başvurular başladı.

Arabuluculuk Sınavı için başvurular başladı, System.String[]
Adalet Bakanlığınca 24 Kasım'da yapılacak Arabuluculuk Sınavı'na başvurular başladı. Başvurular 2 Eylül'de sona erecek.
Eylül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:14 
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