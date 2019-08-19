Arabuluculuk Sınavı için başvurular başladı
1 saat önce
Adalet Bakanlığınca 24 Kasım'da yapılacak Arabuluculuk Sınavı'na başvurular başladı.
Adalet Bakanlığınca 24 Kasım'da yapılacak Arabuluculuk Sınavı'na başvurular başladı. Başvurular 2 Eylül
'de sona erecek.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:14
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