Arabuluculuk sınavı'na hazırlık için iki günlük eğitim

Adalet Bakanlığı'nca 24 Kasım'da yapılacak Arabuluculuk Sınavı için eğitimlerini daha önceden alan ve bu sınava girmeye hak kazanan hukuk fakültesi mezunları için İstanbul'da Çağlayan ve Kartal'daki adliyelerde iki gün sürecek sınava hazırlık eğitimi düzenleniyor. Sınavda başarılı olan 5 bin kişi görevlendirilecek.

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Başkent Üniversitesi'nin katkılarıyla İstanbul'da Çağlayan ve Kartal'daki adliyelerde bugün ve yarın yapılmak üzere iki günlük Arabuluculuk Sınavı'na hazırlık eğitimi düzenledi. İstanbul Adalet Sarayı'nda eğitime ilişkin açılış konuşması da yapan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi avukat Reşit Durukan, "Arabuluculuk ilk başlarda alternatif uyuşmazlık çözüm yolları olarak getirildi. Son dönemde iş hukuku uyuşmazlıklarında, akabinde de ticari uyuşmazlıklarda dava şartı haline getirildi. Arabulucu olabilmek için 5 yıllık avukat meslek kıdemine sahip olmak, arabuluculuk temel eğitimini aldıktan sonra da Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı'nca düzenlenen sınavdan başarılı olarak arabuluculuk listesine kayıtla yapılabiliyor" dedi. Durukan, arabuluculuk eğitimlerinin İletişim ve Hukuk Fakülteleri işbirliğince verildiğini de belirtti.

"BİZE GÖRE 10 BİN KİŞİLİK İHTİYAÇ VAR"

Eğitimin moderatörlerinden, Prof. Dr. Ali Halıcı ise Arabuluculuk Kanunu'nun 2013 yılında çıktığını ve kanunun eğitimlerle ilgili birtakım zorunluluklar getirdiğini ifade etti. Halıcı, "Bu zorunluluklardan bir tanesi katılımcıların 68 saat eğitim alma zorunluluğuydu. Üç yıldır sınav yapılmıyor, çünkü mevzuat değişikliği uzun sürdü. Sözlü sınavın kaldırılması, yeniden eğitim programlarını yapılandırılması belli bir süre aldı. Arabuluculuk zorunlulukları mevzuata getirilince bize göre bir 10 bin kişiye ihtiyacı var ülkemizin. 5 bin kişi bu sınavda alınacak. Sınav süresi üç yıl uzadığı için daha önce bu eğitime giren kişilerin bu bilgileri unutma olasılığına karşın Türkiye Barolar Birliği ile Başkent Üniversitesi olarak sınava hazırlık eğitimi yapma ihtiyacı hissettik. Yoğun oldu çok da yoğun talep var. Çağlayan ve Kartal adliyesinde iki tane paralel eğitimimiz oluyor. Bugün de burada 500- 600 kişi, Kartal'da 600 katılımcımızın gelmesini bekliyoruz" dedi.

"SINAVI UZUN SÜREDİR BEKLİYORDUK"

Eğitime bebeği ile gelen katılımcılardan avukat Burçe Bekaslan Yalçın da arabuluculuk sisteminin Türkiye'ye oturmasının uzun seneler aldığını söyleyerek "Arabuluculuk yöntemiyle uyuşmazlıkların dava yoluna gitmeden ve mahkemelerdeki iş yükünü çoğaltmadan daha kolaylıkla anlaşma yoluyla çözüleceğine gönülden inanıyorum. İnşallah da çalışacak Türkiye'de" dedi. Sınava çok uzun süredir hazırlandıklarını ve heyecanla beklediklerini belirten Yalçın, "Hamileyken eğitim aldım, şu anda bebeğimle bırakamadığım için bir yere eğitimin tekrarına katıldım. İnşallah bütün arkadaşlarımız başarılı olur" diye konuştu.