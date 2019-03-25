Son Dakika Haberleri: Arabuluculuk Ticari Davalarda Nasıl Uygulanıyor?

Arabuluculuk Ticari Davalarda Nasıl Uygulanıyor?

1 saat önce

BRN Avukatlık Bürosu Avukatı Baran Usanmaz, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

BRN Avukatlık Bürosu Avukatı Baran Usanmaz, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Arabuluculuk kavramının ticari davalardaki işleyisinden bahseden Usanmaz, "Ticari davalar genelde maddiyata dayalı davalardır. Bu tarz davalarda genelde arabulucuya başvurmak yeni kanunda dava şartı olarak kabul ediliyor. Bu süreci işletmez iseniz davanızı açamıyorsunuz. Sadece bazı durumlarda bu şart ortadan kalkabiliyor. Bunlar, doğrudan doğruya iflas, konkordato talebi veya komiser atanması, ihtiyat haciz ve ihtiyat tedbir talepleri..." şeklinde konuştu.
Kaynak: Wise.tv

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:33 

Sektörel, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kılıçdaroğlu'nun İdam Edilmesini İsteyen Akit Muhabiri Mehmet Özmen, Kovuldu! İstanbullu Gelin'in Son Bölümündeki Mantık Hatası, İzleyenlere Yok Artık Dedirtti Müge Anlı'ya Katılan Katil Zanlısı İşlediği Cinayetin Korkunç Detaylarını Anlattı AB Komisyonu Nike'a 12,5 Milyon Euro Ceza Kesti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 17:51:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arabuluculuk Ticari Davalarda Nasıl Uygulanıyor?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]