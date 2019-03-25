Arabuluculuk Ticari Davalarda Nasıl Uygulanıyor?

BRN Avukatlık Bürosu Avukatı Baran Usanmaz, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

BRN Avukatlık Bürosu Avukatı Baran Usanmaz, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.



Arabuluculuk kavramının ticari davalardaki işleyisinden bahseden Usanmaz, "Ticari davalar genelde maddiyata dayalı davalardır. Bu tarz davalarda genelde arabulucuya başvurmak yeni kanunda dava şartı olarak kabul ediliyor. Bu süreci işletmez iseniz davanızı açamıyorsunuz. Sadece bazı durumlarda bu şart ortadan kalkabiliyor. Bunlar, doğrudan doğruya iflas, konkordato talebi veya komiser atanması, ihtiyat haciz ve ihtiyat tedbir talepleri..." şeklinde konuştu.

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