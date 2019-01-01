Son Dakika Haberleri: Arabuluculuk ve e-tebligat dönemi başladı

Arabuluculuk ve e-tebligat dönemi başladı

1 saat önce

Yeni yıl günlük hayatımıza pek çok yeniliği de getirecek.

Arabuluculuk ve e-tebligat dönemi başladı, System.String[]
Yeni yıl günlük hayatımıza pek çok yeniliği de getirecek. Bugünden başlayarak ticari anlaşmazlıklarda arabuluculuk zorunlu olacak, poşet 25 kuruşa satılacak, elektronik tebligat dönemi başlayacak. Bir başka yenilik de 3 yıl iş kazası yaşanmayan iş yerine prim teşviği verilecek olması.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 06:05 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Klip Çekimi İçin Tayland'a Giden Şarkıcı Aylin Coşkun, Okyanusta Fırtınaya Yakalandı Erdoğan, Rusya, ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Hindistan Liderlerine Yeni Yıl Mesajı Gönderdi

Bakan Albayrak'tan Yeni Yıl Müjdesi: KDV ve ÖTV İndirimi Uzatıldı Merve Taşkın'dan Yeni Yıl Temalı Cesur Fotoğraf!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 07:10:29. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arabuluculuk ve e-tebligat dönemi başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]