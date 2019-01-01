Arabuluculuk ve e-tebligat dönemi başladı
1 saat önce
Yeni yıl günlük hayatımıza pek çok yeniliği de getirecek.
Yeni yıl günlük hayatımıza pek çok yeniliği de getirecek. Bugünden başlayarak ticari anlaşmazlıklarda arabuluculuk zorunlu olacak, poşet 25 kuruşa satılacak, elektronik tebligat dönemi başlayacak. Bir başka yenilik de 3 yıl iş kazası yaşanmayan iş yerine prim
teşviği verilecek olması.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 06:05
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