Son Dakika Haberleri: Arabuluculuk yapması için çağrıldı, vurularak öldürüldü
Son Dakika Güncel Arabuluculuk yapması için çağrıldı, vurularak öldürüldü - Son Dakika

Arabuluculuk yapması için çağrıldı, vurularak öldürüldü

6 saat önce

ADAPAZARI'nda, tartışan iki aile arasındaki para meselesini çözmesi için çağırılan Muhittin Kars (40), rastgele ateş açan kişinin tabancasından çıkan kurşunla yaşamını yitirdi.

Arabuluculuk yapması için çağrıldı, vurularak öldürüldü, System.String[]

ADAPAZARI'nda, tartışan iki aile arasındaki para meselesini çözmesi için çağırılan Muhittin Kars (40), rastgele ateş açan kişinin tabancasından çıkan kurşunla yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Maltepe Mahallesi Efe Sokak'ta meydana geldi. İki aile arasında para meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Aileler, arabuluculuk yapması için Muhittin Kars'ı çağırdı. Tartışmanın yaşandığı yere gelen Muhittin Kars aracından inerken, olay yerinde bulunan K.K. tabancasını çekip, rastgele ateş açtı. Merminin isabet ettiği Muhittin Kars, yaralandı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Muhittin Kars, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.Olayın ardından kaçan K.K. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Maltepe Mahallesi, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Söz dizisinin Ateş'i Eren Vurdem, Kuruluş Osman'a katıldı
Rusya: Türkiye ile yeni bir S-400 kontratı imzalamak istiyoruz Alman otomotiv devi Audi, 9 bin 500 kişiyi işten çıkaracak Metrobüste işaretli bekleme dönemi başladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 18:43:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arabuluculuk yapması için çağrıldı, vurularak öldürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]