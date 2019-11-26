Arabuluculuk yapması için çağrıldı, vurularak öldürüldü

ADAPAZARI'nda, tartışan iki aile arasındaki para meselesini çözmesi için çağırılan Muhittin Kars (40), rastgele ateş açan kişinin tabancasından çıkan kurşunla yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Maltepe Mahallesi Efe Sokak'ta meydana geldi. İki aile arasında para meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Aileler, arabuluculuk yapması için Muhittin Kars'ı çağırdı. Tartışmanın yaşandığı yere gelen Muhittin Kars aracından inerken, olay yerinde bulunan K.K. tabancasını çekip, rastgele ateş açtı. Merminin isabet ettiği Muhittin Kars, yaralandı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Muhittin Kars, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.Olayın ardından kaçan K.K. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.