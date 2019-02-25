Son Dakika Haberleri: Arabuluculukla 350 Bin Dosyanın Yüzde 70'i Uzlaşıyla Çözüldü

Arabuluculukla 350 Bin Dosyanın Yüzde 70'i Uzlaşıyla Çözüldü

1 saat önce

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanı Umut İlhan Durmuşoğlu, uzun yıllar çözülemeyen davaların arabuluculuk sayesinde kısa zamanda çözüme kavuşturulduğunu belirterek, iş hukukunda yaklaşık 350 bin dosyanın yüzde 70'inin çözülerek büyük bir başarı...

Arabuluculukla 350 Bin Dosyanın Yüzde 70'i Uzlaşıyla Çözüldü, System.String[]
ERGÜN HAKTANIYAN - Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanı Umut İlhan Durmuşoğlu, uzun yıllar çözülemeyen davaların arabuluculuk sayesinde kısa zamanda çözüme kavuşturulduğunu belirterek, iş hukukunda yaklaşık 350 bin dosyanın yüzde 70'inin çözülerek büyük bir başarı sağlandığını bildirdi.

Durmuşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arabuluculuğun, tarafların kendisini anlatıp, ikna edip, sonunda çözüme kavuşturulduğu için insanları mutlu eden bir yöntem olduğunu söyledi.

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu yürürlüğe girdiğinde "Türk halkı uzlaşamaz" diye bir ön yargı olduğunu anımsatan Durmuşoğlu, bu düşüncenin aksine uzlaşmanın, Türklerin kültüründe bulunduğunu ve Avrupa'da uygulansa da "Uzlaşı"nın temellerinin Anadolu'ya dayandığını vurguladı.

Arabuluculuğun vatandaşın uyuşmazlığına çabuk çare bulması ve hukuki uyuşmazlığı temelinden ortadan kaldırması nedeniyle büyük ilgi gördüğünü dile getiren Durmuşoğlu, şunları kaydetti:

"İş hukukunda yaklaşık 350 bin dosyanın yüzde 70'i çözülerek büyük bir başarı sağlandı. Arabuluculuk olmadan önce bir dava 3 yıl sürebiliyordu bazen daha uzun süren davalar da vardı. Ancak arabulucukluk ile bir saat, bir gün, bir hafta süren süreçlerle sorunlar ortadan kalkıyor. Bu süreç uzayınca 3-4 yıl sonra gelecek bir mahkeme kararı insanların ihtiyaçlarını gidermiyor. İnsanlar, alacaklarının ya da haklarının iade edilmesini anlık istiyorlar. Biz de bu isteklerine ulaşmada en önemli kurumuz. Bunu da sağlamış durumdayız. İnsanlar hem zamandan hem de maddi anlamda oluşan uzun süreçten kurtulmuş oluyorlar. Taraflar helalleşerek ayrılıyorlar. Arabuluculuk toplumsal barışa katkı sağlıyor."

Öğrencilere de arabuluculuk öğretiliyor

Durmuşoğlu ayrıca Avrupa ile ABD'de arabuluculuğun 40 yıldır uygulandığını, anlaşmaların kısa zamanda düşük maliyetle çözüme kavuşturulduğunu ifade etti.

Arabulucuk Daire Başkanlığının dışarıdan desteklediği projeler olduğunu da aktaran Durmuşoğlu, "Okullarda çocuklar herhangi bir sorun yaşadıklarında özellikle 5 ve 6. sınıflarda kendi aralarında bir arabulucu seçiyorlar. O genç kardeşimiz arabulucu eğitimi alıyor ve tarafları bir masa etrafına toplayarak kendi çözümlerini bulmayı sağlıyorlar. Ne sınıf öğretmenine ne de müdüre gitmiyorlar." dedi.

Durmuşoğlu hem sorunları ortadan kaldıran hem de zaman kaybına son veren arabuluculuğun zamanla daha da yaygınlaşacağını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:05 Kaynak: AA

Adalet Bakanlığı, Güncel
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