Araç ağaçların arasına girdi, sıkışan sürücü yarım saatte kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Araç ağaçların arasına girdi, sıkışan sürücü yarım saatte kurtarıldı - Son Dakika

Araç ağaçların arasına girdi, sıkışan sürücü yarım saatte kurtarıldı

6 saat önce

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç ağaçların arasına girdi, 2 kişi yaralandı.

Araç ağaçların arasına girdi, sıkışan sürücü yarım saatte kurtarıldı, System.String[]

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç ağaçların arasına girdi, 2 kişi yaralandı. Yaralılardan biri AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden yarım saatlik çalışmayla kurtarıldı.


Kaza, Elazığ- Bingöl Karayolunun 42'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cebrail Çoban idaresindeki 34 CEH 857 plakalı elektrik firmasına ait ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp çalılıkların arasına girdi.Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.


Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araçta sıkışan sürücüyü, yarım saatlik çalışma sonucu sıkıştığı yerden çıkarttı. Yaralılar ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

İtfaiye, Bingöl, Elazığ, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:57 Kaynak: İHA
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