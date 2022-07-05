Araç akaryakıt istasyonuna böyle daldı, faciadan dönüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Araç akaryakıt istasyonuna böyle daldı, faciadan dönüldü

05.07.2022 09:51

Araç akaryakıt istasyonuna böyle daldı, faciadan dönüldüİSTANBUL Küçükçekmece'de, kontrolden çıkan hafif ticari araç akaryakıt istasyonuna daldı.

Araç akaryakıt istasyonuna böyle daldı, faciadan dönüldü

İSTANBUL Küçükçekmece'de, kontrolden çıkan hafif ticari araç akaryakıt istasyonuna daldı. Pompayı deviren araç az kalsın faciaya neden oluyordu. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz Perşembe günü Küçükçekmece Sefaköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü kimliği alınamayan hafif ticari araç sürücüsü kavşakta, aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce refüje çıktı, ardından akaryakıt istasyonuna daldı. Pompanın arkasında olan çalışanlar kaçmaya başladı. Faciadan dönülen kazada kimse yaralanmazken maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle akaryakıt istasyonunda işlemler bir süre dururken, aracın kaldırılmasıyla durum normale döndü. Araç çekici yardımıyla kaldırılırken, kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor. Öte yandan aracın kontrolden çıktığı ve istasyona daldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
500
Otomobil pazara daldı, faciadan dönüldü Otomobil pazara daldı, faciadan dönüldü KÜÇÜKÇEKMECE'DE ARAÇ AKARYAKIT İSTASYONUNA GİRDİ KÜÇÜKÇEKMECE'DE ARAÇ AKARYAKIT İSTASYONUNA GİRDİ
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Araç akaryakıt istasyonuna böyle daldı, faciadan dönüldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:28 5 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı korkunç kazada yeni detay: 19 yaşındaki sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı
13:21 Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 2022 Kıdem Tazminatı ücreti belli oldu: Tavan ücreti 15 bin 371 liraya yükseldi
12:56 CHP'ye yolsuzluk operasyonu! Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar gözaltına alındı
12:51 Otomobille çarpışıp metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü olay yerinde öldü! Ailesi sinir krizi geçirdi
12:43 Kilisede dehşet! Ayinde kullanılan yılan tarafından sokulan adam, dini inançları nedeniyle tedaviyi kabul etmeyince feci şekilde öldü
12:35 Bolu'da kooperatife girerken ayakkabılarını çıkaran çiftçiden duygulandıran sözler: Çalışanlar silmekle uğraşmasın
12:23 Hindistan'da aldatıldığını öğrenen adam, karısının sırtına binip köyde gezdi!
12:02 İbrahim Erkal'ın kızını görenler şaşıp kalıyor! 18 yaşına basan Dilara'nın güzelliği herkesi büyüledi
11:49 Mine Tugay, "Neden hep yalnızsın?" sorusunu cevapladı: Yalnız değilim, özel hayatımı paylaşmayı sevmiyorum
11:20 Real Madrid taraftarı bu transfere çok kızacak! Ronaldo'nun menajeri Mendes Barcelona Başkanı Laporta ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 13:35:44. #1.11#
SON DAKİKA: Araç akaryakıt istasyonuna böyle daldı, faciadan dönüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement