Araç Aksesuarı Çalan Çete Yakalandı

Araç aksesuarı çalan çete yakalandı Araç aksesuarları çalan hırsızlar Fatih'te yakayı ele verdiİSTANBUL - İstanbul'da otomobillerden hırsızlık yapan çete, polis tarafından çökertildi.

Araç aksesuarı çalan çete yakalandı

Araç aksesuarları çalan hırsızlar Fatih'te yakayı ele verdi



İSTANBUL - İstanbul'da otomobillerden hırsızlık yapan çete, polis tarafından çökertildi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla 6 kişi gözaltına alındı. Zanlıların gerçekleştirdikleri hırsızlık, güvenlik kameralarına yansıdı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince otomobil hırsızlığı yapan çetenin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. İlçede 3 ayrı oto hırsızlığı konusuna karışan zanlıları yakalamak için güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, eşkalleri belirledi. Güvenlik kamerasında belirlenen otomobilin Karagümrük'te bir benzin istasyonunda görüldüğünü tespit eden ekipler operasyon için düğmeye bastı. 4 zanlı benzin istasyonunda polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Araçta yapılan aramada ise tornavida, eldiven ve araç camlarını patlamakta kullanılan aletler ele geçirildi. Yapılan araştırmada zanlıların Avcılar ve Bakırköy ilçelerinde de 15 ayrı otodan hırsızlık ve otodan hırsızlığa teşebbüs olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Zanlıların çaldıkları otomobil aksesuarlarını M.B.O ve E.O isimli kişilere sattıkları belirleyen polis, bu isimleri de gözaltına alındı.

Şahısların bir aracı soydukları o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan A.A, A.P, M.EM, R.K ve M.B.O tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.O ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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