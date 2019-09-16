Son Dakika Haberleri: Araç aküsü çalan suç çetesi yakalandı
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Araç aküsü çalan suç çetesi yakalandı

54 dakika önce

Artvin'de araç aküsü çalan suç çetesi jandarmanın dikkati sayesinde yakalandı.

Araç aküsü çalan suç çetesi yakalandı, System.String[]

Artvin'de araç aküsü çalan suç çetesi jandarmanın dikkati sayesinde yakalandı.


Artvin İl Jandarma Komutanlığı hurda bir aracın aküsünün kimliği belirsiz kişiler tarafından çalınması olayının ardından başlattığı soruşturma kapsamında E.A, E.G ve M.A isimli kişileri yakaladı.


Yapılan inceleme sonrasında şüphelilerin son 15 gün içerisinde il merkezi ve ilçelerde toplam 6 olayda 6 adet araç aküsü ile 1 adet hızar motoru çaldıkları tespit edildi. İfadeleri alınan şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edilirken, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler. - ARTVİN

Jandarma, Artvin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:11 Kaynak: İHA
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