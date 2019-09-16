Araç aküsü çalan suç çetesi yakalandı

Artvin'de araç aküsü çalan suç çetesi jandarmanın dikkati sayesinde yakalandı.



Artvin İl Jandarma Komutanlığı hurda bir aracın aküsünün kimliği belirsiz kişiler tarafından çalınması olayının ardından başlattığı soruşturma kapsamında E.A, E.G ve M.A isimli kişileri yakaladı.



Yapılan inceleme sonrasında şüphelilerin son 15 gün içerisinde il merkezi ve ilçelerde toplam 6 olayda 6 adet araç aküsü ile 1 adet hızar motoru çaldıkları tespit edildi. İfadeleri alınan şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edilirken, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler. - ARTVİN