Araç alım satımında Güvenli Satış Sistemi geliyor - Son Dakika

Araç alım satımında 'Güvenli Satış Sistemi' geliyor

TİCARET Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği arasında başlatılan çalışma ile araç alım satımında güvenli ödeme için, Güvenli Satış Sistemi geliştirildi. Bakan Ruhsar Pekcan, sistemin Şubat ayında devreye gireceğini söyleyerek, "Bu sistem sayesinde artık vatandaşımız hem daha güvenli ve hızlı hem de daha az maliyetli bir ödeme sistemiyle taşıt alım- satım işlemini gerçekleştirecek" dedi.

Bakan Pekcan, bakanlık binasında taşıt alım- satımında Güvenli Satış Sistemi'nin kurulması ve işletilmesi konusunda Türkiye Noterler Birliği'nin yetkilendirilmesine yönelik protokol imza törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Pekcan, Türkiye'de günde 30 bin, yılda ise yaklaşık 8 milyon ikinci el motorlu taşıt ticaretinin noterler aracılığıyla yapıldığını ve çok dinamik bir pazar olduğunu belirtti. Alım satım ve devir işlemlerinde vatandaşların bir takım sıkıntılar yaşadığını kaydeden Bakan Pekcan, "Araç bedelinin önceden ödenmiş olması ya da noter önünde o anda ödendiğinin belgelenmesinde çeşitli suiistimaller olabilmekte. Vatandaşımız yanında nakit taşımak zorunda kalmakta, çalınma riski olmakta. Bundan dolayı biz bugün Noterler Birliği ile tüm bu olumsuzlukların önüne geçmek için başlattığımız bir çalışmayı bugün imzalayacağımız protokol ile Türkiye Noterler Birliği'ni ikinci el araç satışında güvenli ödeme sisteminde yetkilendiriyoruz" dedi.

'ŞUBAT AYINDE DEVREYE GİRECEK'

Bakan Pekcan, Güvenli Satış Sistemi'nde satış bedeli ile aracın mülkiyetinin, eş zamanlı olarak güvenli ödeme sistemiyle devredileceğini vurgulayarak, "Bu sistem sayesinde artık vatandaşımız hem daha güvenli ve hızlı hem de daha az maliyetli bir ödeme sistemiyle taşıt alım- satım işlemini gerçekleştirecek. Satış işlemi sistemde kayıt altına alınmış olacak ve bu da kayıtsız ticaretin azaltılması ve önlenmesi yönünde önemli bir adım olacak. Sayın Başkanımız, Şubat ayında bu sistemin devreye gireceğinin müjdesini verdi. Bu vatandaşımız için çok önemli" diye konuştu.

'BU SENE DÜNYADA PATATES VE SOĞAN REKOLTESİ ÇOK DÜŞÜK'

Bakan Pekcan, kuru soğan ve taze patatesin, ihracı ön izne bağlı mallar listesine eklenmesine ilişkin ise şunları söyledi:

"Biz Ticaret Bakanlığıyız ve dolayısıyla bizim ihracatı kısıtlamamız söz konusu olamaz. Ancak bu sene dünyada patates ve soğan rekoltesi çok düşük. Bu da Türkiye'ye olan talebi aşırı artırdı. Biz bunu özellikle geçtiğimiz ay çok yoğun bir şekilde hissettik. Şu ana kadar piyasada bunu yeterince hissetmedik ama bu talebin Türkiye'nin iç fiyat dengelerini olumsuz etkileyebileceği ihtimaline karşılık ön izin belgesi verilmesinin yetkisini Tarım Bakanlığı'na verdik. İhracatçılar Tarım Bakanlığı'ndan izin alacak. Başka ürünler için şu an böyle bir şey söz konusu değil."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bakan Pekcan'ın açıklaması

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA,