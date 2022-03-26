Araç almak için geldiği Ankara'da öldürüldü - Son Dakika
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Araç almak için geldiği Ankara'da öldürüldü

26.03.2022 18:50

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinden internette gördüğü aracı almak için Ankara'ya gelen Hüseyin Angi, kendisini karşılayan 2 kişi tarafından cep telefonu ve cüzdanı alınarak av tüfeği ile öldürüldü.

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinden internette gördüğü aracı almak için Ankara'ya gelen Hüseyin Angi, kendisini karşılayan 2 kişi tarafından cep telefonu ve cüzdanı alınarak av tüfeği ile öldürüldü. Kaçan 2 şüpheli ile ilan sahibi gözaltına alınıp, mahkemece tutuklandı.

Şırnak'ta oturan 2 çocuk sahibi muhasebeci Hüseyin Angi, internette gördüğü satılık araç ilanının sahibi M.T.'yi arayarak aracı almak istediğini söyledi. Angi, M.T. ile telefonda anlaşması üzerine aracı görmek ve almak için 23 Mart'ta Ankara'ya geldi. İ.A. ve R.S. adlı kişiler, Hüseyin Angi'yi kiralık araçla karşılayıp, söz konusu aracı göstermek için Gölbaşı ilçesine götürdü. Şüpheliler, Angi'yi patika yolda silah zoruyla araçtan indirip, av tüfeği ile 2 el ateş ederek öldürdü. Şüpheliler, Angi'nin cesedini, üzerindeki cep telefonu ile cüzdanını aldıktan sonra aracın bagajına koyup, Dikilitaş köyü mevkisinde sazlık alana attı. Cep telefonunu ise kırıp toprağa gömdüler. İ.A. ve R.S., olayda kullandıkları aracı temizleyip, av tüfeğini Karaali köyü yolu üzerinde atıl vaziyetteki fabrika bahçesine saklayarak uzaklaştı.

Hüseyin Angi'ye ulaşamayan yakınlarının şüphelenip, polise başvurması üzerine yapılan araştırmada Angi'nin cesedi sazlık alanda bulundu. Polisin çalışması sonucu kaçan şüpheliler İ.A. ve R.S. ile ilan sahibi M.T. yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan av tüfeği de bulundu.

Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T., 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması sureti ile dolandırıcılık', İ.A. ve R.S. ise 'birden fazla kişi tarafından yağma', 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması sureti ile dolandırıcılık' ve 'tasarlayarak öldürme' suçlarından mahkemece tutuklandı.

Araç almak için geldiği Ankara'da öldürüldü
Araç almak için geldiği Ankara'da öldürüldü
Araç almak için geldiği Ankara'da öldürüldü

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Kaynak: DHA

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