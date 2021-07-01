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Araç almak isteyenlere yeni haber! Taşıt kredisinde vade sınırları düşürüldü - Son Dakika

Araç almak isteyenlere yeni haber! Taşıt kredisinde vade sınırları düşürüldü

01.07.2021 11:37

BDDK, makro ihtiyati tedbirler kapsamında kredi kartlarında taksitlendirme sürelerini kuyum, mobilya ve elektrikli eşya alımlarında 3'er ay düşürürken, taşıt alımlarında kredi vade sınırlarını nihai fatura değerlerine göre 12'şer ay indirdiğini duyurdu. Bu durumda, 120 bin liralık araçlar için çekilen kredilerde vade 60 aydan 48 aya, 120 ila 300 bin liralık araçlar için 48 aydan 36 aya, 300 ila 750 bin liralık araç için ise 36 aydan 24 aya çekildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) yapılan açıklamaya göre, kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin, basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda 6 aydan 3 aya, mobilya ve elektrikli eşya alımlarında 12 aydan 9 aya indirilmesine karar verildi. Öte yandan televizyon alımlarındaki 3 bin 500 TL sınırının 5 bin lira olarak belirlenerek, fiyatı 5 bin liraya kadar olan televizyon alımlarında kredi taksit sınırının 9 ay olarak belirlenmesi, fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan televizyon alımlarında 4 ay olarak uygulanmasına devam edilmesi kararı alındı.

TAŞIT ALIMLARINDA KREDİ VADESİ KISALDI

BDDK, taşıt alımlarında kredi vadelerinde indirime gitti. Buna göre, nihai fatura değeri 120 bin lira ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade 60 aydan 48 aya düşürüldü.

Nihai fatura değeri 120 bin liranın üzerinde olup 300 bin liranın üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı 48 aydan 36 aya indirildi. Nihai fatura değeri 300 bin liranın üzerinde olup 750 bin liranın üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade 36 aydan 24 aya çekildi.

Nihai fatura değeri 750 bin liranın üzerinde olup 1 milyon 500 bin liranın üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade 24 aydan 12 aya indirildi.

KREDİ TUTARININ TAŞITIN DEĞERİNE ORANI YENİDEN DÜZENLENDİ

BDDK, taşıt teminatlı krediler hariç, tüketicilere binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranında da düzenleme yaptı.

Buna göre, nihai fatura değeri 120 bin lira ve altında olan taşıtlar için söz konusu oranın mevcut şekliyle uygulanmasına devam edilmesine karar verildi.

Nihai fatura değeri 120 bin liranın üzerinde olup 300 bin liranın üzerinde olmayan taşıtlar için oranın yüzde 50'yi aşamaması, nihai fatura değeri 300 bin liranın üzerinde olup 750 bin liranın üzerinde olmayan taşıtlar için oranın yüzde 30'un aşamaması kararı alındı.

Nihai fatura değeri 750 bin liranın üzerinde olup 1 milyon 500 bin liranın üzerinde olmayan taşıtlar için ilgili oranın yüzde 20'yi aşamamasına ve nihai fatura değeri 1 milyon 500 bin liranın üzerinde olan taşıtlar için oranın yüzde sıfır olarak belirlenmesine karar verildi.

Araç almak isteyenlere yeni haber! Taşıt kredisinde vade sınırları düşürüldü

Türk Lirası, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Araç almak isteyenlere yeni haber! Taşıt kredisinde vade sınırları düşürüldü - Son Dakika Ekonomi


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