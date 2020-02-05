Araç Bakım Atölyesi kaynak tasarrufu sağlıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Araç Bakım Atölyesi kaynak tasarrufu sağlıyor - Son Dakika Ekonomi

Araç Bakım Atölyesi kaynak tasarrufu sağlıyor

6 saat önce

Odunpazarı Belediyesi, bünyesinde bulunan araçların bakımını yapmaya devam ediyor.

Araç Bakım Atölyesi kaynak tasarrufu sağlıyor, System.String[]

Odunpazarı Belediyesi, bünyesinde bulunan araçların bakımını yapmaya devam ediyor. Araç Bakım Atölyesi ekibi, aynı zamanda belediyeye ait artık kullanılmayacak durumdaki araçların da bakım ve yenileme işlemlerini yaparak yeniden hizmet vermesini sağlıyor.


Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi'nde bulunan Araç Bakım Atölyesi, Odunpazarı Belediye bünyesinde bulunan araçların bakımını yapmaya devam ediyor. Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Şantiyesinde bulunan modern atölyelerde, belediye araçlarının bakım, onarım, boya-kaporta ve motor aksamlarının bakım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Alanlarında uzman personellerin görev yaptığı atölye sayesinde belediye araçlarının bakım ve onarımlarının daha kısa sürede yapıldığını belirten yetkililer, araç bakımları için harcanan masraflarda da büyük bir azalma yaşandığını ifade etti.


'Milli servet korunuyor'


Araç Bakım Atölyesi olarak, aynı zamanda belediyeye ait artık kullanılmayacak durumdaki araçların da bakım ve yenileme işlemlerini yaparak, tekrar hizmete soktuklarını belirten yetkililer, yaptıkları revizyon çalışmaları ile son olarak tek kabinli bir kamyoneti yeniden Odunpazarlıların hizmetine sunmak için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.


Ayrıca aracın çürüyen karoserinden elektriğine, frenlerinden motor sistemine, süspansiyonlarından kasasına kadar her parçasını elden geçirdiklerini ifade eden yetkililer, bu aracın yakıt ikmal amacı ile hizmete sokacaklarını belirtti. Bu sayede milli serveti koruduklarını ifade eden yetkililer, şimdiye kadar aralarında kamyon ve arazözlerin de olduğu 14 aracın bakımı yapılarak yeniden kullanıma soktuklarının altını çizdi. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:38 Kaynak: İHA
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