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Araç bariyerlere ok gibi saplandı! Ağabeyini arayan kardeşi hayatının en kötü anını yaşadı - Son Dakika

Araç bariyerlere ok gibi saplandı! Ağabeyini arayan kardeşi hayatının en kötü anını yaşadı

01.01.2022 23:51

Gaziantep'te alkollü sürücünün kontrolünden çıkan ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı. Korkunç kazada araç sürücüsü hayatını kaybederken arkadaşı ise ağır yaralandı. Trafik polisleri olay yerine gelen sürücünün kardeşine ise acı haberi veremedi.

Gaziantep Çevre Yolu üzerinde Akkent Köprülü Kavşağı mevkiinde saat 20.30 sıralarında yaşanan kazada, 27 AE 354 plakalı Ford marka ticari aracın sürücüsü Şaban Ulaşlı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan araç yol kenarında bulunan bariyerlere ok gibi saplandı.

SÜRÜCÜNÜN ARKADAŞI AĞIR YARALANDI

Aracın ön kısmından giren bariyer bagaj kısmından çıkarken araç birkaç metre sürüklendikten sonra durabildi. Sürücü Ulaşlı, olay yerinde hayatını kaybederken yanındaki arkadaşı Ömer Faruk Ağdaş ise ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ulaşlı'nın hayatını kaybettiğini belirlerken ilk müdahalenin ardından Ağdaş'ı ambulansla Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Trafik polisleri tedbir amaçlı yolun bir şeridini trafiğini kapattı.

POLİSLER ACI HABERİ VEREMEDİ

Feci kazada hayatını kaybeden sürücünün telefonundan kardeşini arayan trafik polisi, sürücünün öldüğünü söyleyemedi. Trafik polislerinin olay yerine çağırdığı sürücünün kardeşi olay yerinde sinir krizi geçirdi. Trafik polisleri "Şaban nerede?" diye soran acılı kardeşe ağabeyinin öldüğünü söyleyemedi. Cenazenin üzerindeki örtüyü kaldırarak ağabeyinin öldüğünü gören kardeş gözyaşına boğuldu. Ağabeyinin cenazesinin başında oturup "Ben buna dayanamam" diyerek ağlayan kardeşi polis ekipleri teselli etti.

Sürücünün cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Araç bariyerlere ok gibi saplandı! Ağabeyini arayan kardeşi hayatının en kötü anını yaşadı
Araç bariyerlere ok gibi saplandı! Ağabeyini arayan kardeşi hayatının en kötü anını yaşadı
Araç bariyerlere ok gibi saplandı! Ağabeyini arayan kardeşi hayatının en kötü anını yaşadı
Araç bariyerlere ok gibi saplandı! Ağabeyini arayan kardeşi hayatının en kötü anını yaşadı
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Gaziantep, Tragger, Akkent, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Araç bariyerlere ok gibi saplandı! Ağabeyini arayan kardeşi hayatının en kötü anını yaşadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Araç bariyerlere ok gibi saplandı! Ağabeyini arayan kardeşi hayatının en kötü anını yaşadı - Son Dakika
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