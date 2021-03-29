Araç Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nda Süper Lig sevinci yaşanıyor

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'ne çıkmayı garantileyen Araç Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nda yüzler gülüyor.

Hentbol Kadınlar 1. Ligi 23. haftasında karşılaştığı Bolu Belediyespor'u 32-29 yenen Araç Belediyespor, 2020-2021 sezonunun bitmesine 3 hafta kala ikinci olarak Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

Kulüp Başkanı Tevfik Demir Özdemir, gazetecilere, bu gururun Araç ilçesine ait olduğunu söyledi.

Süper Lig'e çıkmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Özdemir, "Teknik heyetimiz, oyuncularımız ve yönetimimiz ile birlikte kenetlendik ve Süper Lig hedefine odaklandık. İnandık, çalıştık ve hedefimize ulaştık. Tüm hemşehrilerimize ve ilçemize hayırlı olsun." dedi.

Araç Belediyespor'un hentbolun yükselen değeri olduğunu kaydeden Özdemir, "Kadınlar Süper Ligi'ne renk katacağız. Amacımız başarılarımızı devam ettirebilmek. Biz buna inanıyoruz. Biz sorumluluğumuzun farkında ve bilincinde olacağız. İnşallah burada kalıcı olup, ilçemizi ve Kastamonu'yu en iyi şekilde temsil edeceğiz. Maddi ve manevi her zaman yanımızda olan başta Belediye Başkanımız Satılmış Sarıkaya'ya, fedakar taraftarımıza ve bize bu gururu yaşatan oyuncularımız ile teknik heyetimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bu arada Kastamonu ili, Kastamonu Belediyespor ve Araç Belediyespor ile birlikte Süper Lig'de iki takımla temsil edilecek.