Araç çalıp ters istikamete dalan şahıs yayaya çarptı

KOCAELİ - Kocaeli'de park halindeki aracı çalan şahıs ters istikamette girdi yayaya çarptı. Yaralanan genç kız ambulansla hastaneye kaldırılırken şahıs gözaltına alındı

Olay İzmit İlçesi Karabaş Mahallesi Cengiz Topel Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K isimli şahıs Berk Sokakta park halinde olan 41 AKK 396 plakalı hafif ticari aracı çalarak kaçtı. Çaldığı araçla bir üst cadde olan Cengiz Topel Caddesi'nde ters istikamete dalan S.K., bu esnada karşıdan karşıya geçmeye çalışan E.N.'ye çarptı. Kaza sonrası S.K., devriye atan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin yapılmasının ardından genç kız, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebiyle cadde üzerinde trafik tek şeritten verildi. Kısa süreli araç kuyrukları oluştu. Aracın kaldırılmasıyla trafik normal akışına döndü.

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.