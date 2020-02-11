Araç çarpan çakal tedavi altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Araç çarpan çakal tedavi altına alındı - Son Dakika

Araç çarpan çakal tedavi altına alındı

6 saat önce

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Şehir Mezarlığı kenarında bir aracın çarpması sonucu yaralı halde bulunan çakal, tedavi altına alındı.

Araç çarpan çakal tedavi altına alındı, System.String[]

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Şehir Mezarlığı kenarında bir aracın çarpması sonucu yaralı halde bulunan çakal, tedavi altına alındı.


Bilecik- Eskişehir karayolu üzerinde Bilecik Şehir Mezarlığı kenarında yaralı halde bulunan yaralı çakal, Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi edildi. Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, yaralı çakalın tedavi sağlığına kavuştuğunu belirterek, "Ekiplerimiz, Şehir Mezarlığına yakın bir alanda yol kenarında yaralı olarak buldukları çakalı, müdahale aracımızla getirdiler. Her iki arka bacağında kırık tespitinde bulunduk. Gerekli tedaviyi yaptıktan sonra şu an misafir ediyoruz. İyileştikten sonra tekrar doğal ortamına bırakacağız" dedi.


Veteriner Hekim Avcı, vatandaşlarımızın bu tür hayvan yaralanmalarına karşı duyarlı olmaları ve en kısa zamanda bildirmeleri halinde birim olarak gerekli tedavi işlemlerinde bulunacaklarını kaydederek, şu ana kadar ayı, tilki ve birçok kuş türü olmak üzere 10'u aşkın yaban hayvanını tedavi ederek doğal ortamlarına bıraktıklarını sözlerine ekledi. - BİLECİK

Eskişehir, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gelecek Partisi, cumhurbaşkanı adaylarının Davutoğlu olduğunu duyurdu
Kontağı kapatıp Kuran-ı Kerim'i enkazdan çıkaran kepçe operatörü taktir topladı Türkiye'de 4. yüz nakillisi Turan Çolak, karıştığı kavga sebebiyle cezaevine gönderildi Türkiye, İdlib'de can veren 5 şehidini uğurladı

Son Dakika Haberleri
16:14 Şarkıcı Yıldırım Yıldızdoğan'ın klibinde duygulandıran şehit Aybüke öğretmen detayı
15:59 Özlem Yıldız, Demet Akalın'ın fotoğrafına Photoshop yapmak isterken kolunu yamulttu
15:41 Pınar Altuğ tartışma yaratan taytı hakkında ilk kez konuştu
14:27 31 Mart'ta oy kullanmaya giderken giydiği taytı eleştirilen Pınar Altuğ, kendisini savundu
13:46 Cem Yılmaz'dan muhabiri şaşırtan cevap

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 17:35:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Araç çarpan çakal tedavi altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]