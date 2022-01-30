Araç çarptı, belediye otobüsüyle hastaneye götürülürken öldü (2) - Son Dakika

KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Konya'da yolun karşına geçmek isterken aracın çarpması sonucu yaralanan ve yoldan geçen belediye otobüsüyle hastaneye yetiştirilmeye çalışırken yaşamını yitiren Nuri Gürler'e (38) çarpan sürücü Fatih T. (33) polis tarafından yakalandı.

Kazanın ardından çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaza yerindeki parçalardan ve görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda aracın minibüs olduğunu belirledi. Minibüsün de kazadan sonra Uzunharmanlar Mahallesi istikametine gittiği saptadı. Ardından bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, minibüsün Uzunharmanlar Mahallesi Eczacı Hüsamettin Sokakta olduğunu belirledi. Minibüs sahibi, aracını arkadaşı Fatih T.'nin kullandığı söyledi. Bunun üzerine Fatih T. ve kaza sırasında yanında olan arkadaşı İlyas G. gözaltına alındı.

Kaçan Fatih T.'nin başka bir araçla kaza yerine tekrar geldiği, yaralı Gürler'in belediye otobüsüne alındığını görünce de olay yerinden uzaklaştığı belirlendi. Sürücü Fatih T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.