Araç çarptığı ağacı yerinden söktü - Son Dakika
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Araç çarptığı ağacı yerinden söktü

13.04.2022 18:14
Araç çarptığı ağacı yerinden söktü

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç, kaldırımdaki ağacı yerinden söktü.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç, kaldırımdaki ağacı yerinden söktü.

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde 46 KJ 596 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarındaki bir ağaca çarptı. Hızını alamayan araç, bir başka ağaca çarparak durabildi. Kazadan araçta bulunan 2 kişi yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından kazaya karışan araç çekici ile kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ

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Kahramanmaraş, Hürriyet, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Araç çarptığı ağacı yerinden söktü - Son Dakika


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