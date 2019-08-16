Son Dakika Haberleri: Araç defalarca takla attı, burunları bile kanamadı
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Araç defalarca takla attı, burunları bile kanamadı

1 saat önce

Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında emniyet kemeri takılı dört kişi defalarca takla atan aracın içerisinde yara almadan çıktı.

Araç defalarca takla attı, burunları bile kanamadı, System.String[]
Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında emniyet kemeri takılı dört kişi defalarca takla atan aracın içerisinde yara almadan çıktı.

Edinilen bilgiye göre kaza, İmranlı ilçesinde meydana geldi. İçerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobil, bir anda önlerine çıkmamak için manevra yapınca savrularak yoldan çıktı. Yoldan çıkan araç defalarca takla atarak durabildi. Araç bulunan emniyet kemerleri takımı 4 kişi kazayı yara almadan atlattı. - SİVAS
İmranlı, Sivas, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 06:47 Kaynak: İHA
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