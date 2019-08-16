Araç defalarca takla attı, burunları bile kanamadı
1 saat önce
Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında emniyet kemeri takılı dört kişi defalarca takla atan aracın içerisinde yara almadan çıktı.
Sivas Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 06:47 Kaynak: İHA
'ın İmranlı
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında emniyet kemeri takılı dört kişi defalarca takla atan aracın içerisinde yara almadan çıktı.
Edinilen bilgiye göre kaza, İmranlı ilçesinde meydana geldi. İçerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobil, bir anda önlerine çıkmamak için manevra yapınca savrularak yoldan çıktı. Yoldan çıkan araç defalarca takla atarak durabildi. Araç
bulunan emniyet kemerleri takımı 4 kişi kazayı yara almadan atlattı. - SİVAS
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