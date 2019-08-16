Araç defalarca takla attı, burunları bile kanamadı... O anlar kamerada
50 dakika önce
Araç defalarca takla attı, burunları bile kanamadı.
Araç Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 07:37 Kaynak: İHA
defalarca takla attı, burunları bile kanamadı... O anlar kamerada
SİVAS - Sivas
'ın İmranlı
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında emniyet kemeri takılı dört kişi defalarca takla atan aracın içerisinden yara almadan çıktı.
Edinilen bilgiye göre kaza Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana geldi. İçerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobil, bir anda önlerine çıkmamak için manevra yapınca savrularak yoldan çıktı. Yoldan çıkan araç defalarca takla atarak durabildi. Araç bulunan emniyet kemerleri takımı 4 kişi kazayı yara almadan atlattı.
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