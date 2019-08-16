Son Dakika Haberleri: Araç defalarca takla attı, burunları bile kanamadı... O anlar kamerada
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Araç defalarca takla attı, burunları bile kanamadı... O anlar kamerada

50 dakika önce

Araç defalarca takla attı, burunları bile kanamadı.

Araç defalarca takla attı, burunları bile kanamadı... O anlar kamerada
SİVAS - Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında emniyet kemeri takılı dört kişi defalarca takla atan aracın içerisinden yara almadan çıktı.
Edinilen bilgiye göre kaza Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana geldi. İçerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobil, bir anda önlerine çıkmamak için manevra yapınca savrularak yoldan çıktı. Yoldan çıkan araç defalarca takla atarak durabildi. Araç bulunan emniyet kemerleri takımı 4 kişi kazayı yara almadan atlattı.
İmranlı, Sivas, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 07:37 Kaynak: İHA
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