Son Dakika Haberleri: Araç denetimlerinde ceza yağdı

Araç denetimlerinde ceza yağdı

21 dakika önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekipleri geçen yıl 7,5 milyonu aşkın taşıtı denetledi.

Araç denetimlerinde ceza yağdı, System.String[]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekipleri geçen yıl 7,5 milyonu aşkın taşıtı denetledi. Taşımacılık sektörünü kapsayan denetimler sonucu 56 bin 30 ceza tutanağı düzenlenerek 47 milyon 764 bin lira idari para cezası kesildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 01:45 

Ekonomi
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