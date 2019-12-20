Araç dereye yuvarlandı: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Araç dereye yuvarlandı: 1 ölü - Son Dakika

Araç dereye yuvarlandı: 1 ölü

6 saat önce

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde bir aracın dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Araç dereye yuvarlandı: 1 ölü, System.String[]

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde bir aracın dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, ilçenin Holo Grup yolunda Refik Kurt (74) yönetimindeki 61 SF 572 plakalı otomobil, sürücünün henüz bilinmeyen nedenden direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı. Dereye yuvarlanan aracı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri yapılan çalışmanın ardından dereye yuvarlanan araç içerisinde bulunan sürücüyü çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü kaldırıldığı KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

Dernekpazarı, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 07:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kazaya karışan otomobilin ibresi 150'de takılı kaldı
Korkunç gerçek ortaya çıktı! Oğlunu boğarak öldürdü, ardından otomobilini uçuruma sürdü Ünlü oyuncu Özcan Deniz'in otoyolda hız yapan yeğenine ceza şoku 4 kişinin öldüğü kazadan, üzerine çay dökülmesi sayesinde kurtuldu

Son Dakika Haberleri
02:14 Ankara'da yolcu otobüsü kaza yaptı en az 11 yaralı - Son Dakika Haber
02:10 Malkara'da motosiklet kazası: 1 yaralı - Son Dakika Haber
02:09 Konya'da otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika Haber
02:04 Lübnan'da Hariri destekçileri Diyab'a karşı protestolarını sürdürüyor - Son Dakika Haber
01:32 2020 yılı bütçesi görüşmeleri - Son Dakika Haber
23:49 Cani koca üç haftalık oğlunu öldürdü, karısını yaraladı! Sebebi kan dondurdu - Son Dakika Haber
23:00 Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yaptırım tehditleri bizi yerli tasarım ve üretime daha motive ediyor - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 02:36:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Araç dereye yuvarlandı: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]