Son Dakika Haberleri: Araç farı tartışmasında 2 kişi bıçakla yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Araç farı tartışmasında 2 kişi bıçakla yaralandı

Araç farı tartışmasında 2 kişi bıçakla yaralandı

7 saat önce

Eskişehir'de, araç farı lambasının değiştirilmesi konusunda iş yeri sahibi ile müşterisi arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla hafif yaralandı.

Araç farı tartışmasında 2 kişi bıçakla yaralandı, System.String[]

Eskişehir'de, araç farı lambasının değiştirilmesi konusunda iş yeri sahibi ile müşterisi arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla hafif yaralandı.


Olay Osmangazi mahallesi Basın Şehitleri caddesinde önceki gün akşam saatlerinde yaşandı. C.K. isimli vatandaş, daha önce aracının farını taktığı A.T.'nin iş yerine gelerek lambanın arızalı olduğunu belirterek değiştirilmesini istedi. Değişim sebebi ile çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu iş yeri sahibi ve müşteri bıçakla hafif yaralandı.


İş yeri sahibi, polise verdiği ifadede, C.K.'nin bıçakla kendisini kolundan yaraladığını söylerken, C K. ise kendisini korumak amacıyla arabasının anahtarını taktığı küçük bıçağı açtığını, arbede sırasında bıçağı kapatmak isterken sağ başparmağından yaralandığını, arbede sırasında A.T. 'nin bıçağı eliyle tutarak kendisinin baldırına soktuğunu belirtti.


Şahısların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtilirken, şikayet üzerine polis olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı. - ESKİŞEHİR

Osmangazi, Eskişehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:59 Kaynak: İHA
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