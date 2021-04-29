Araç farında kaçak sigara yakalandı - Son Dakika

Araç farında kaçak sigara yakalandı

Araç farında kaçak sigara yakalandı Gaziantep'te kaçak sigara sevkiyatı yapan aracı durduran KOM ekipleri aracın far ve bagaj kısmına zulalanan bin 970 paket kaçak sigara yakalarken araç şoförünü gözaltına aldı.

Araç farında kaçak sigara yakalandı GAZİANTEP - Gaziantep'te kaçak sigara sevkiyatı yapan aracı durduran KOM ekipleri aracın far ve bagaj kısmına zulalanan bin 970 paket kaçak sigara yakalarken araç şoförünü gözaltına aldı. Hayrete düşüren zulalama yöntemi polisin dikkatinden kaçmadı. Gaziantep'te havaalanı yolu üzerinde bir aracı durduran Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aracın iç kısımlarına zulalanan bin 970 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. 27 BS 358 plakalı araçla kent merkezine kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan ekipler aracı havaalanı yolu üzerinde durdurdu. Araçta detaylı arama yapan KOM ekipleri aracın bagaj ve far kısmına zulalanan sigaraları ele geçirdi. Araç farlarına sigara zulalanması polisleri hayrete düşürürken zulalanan sigaralar ekiplerin dikkatinden kaçmadı. Araç şoförünü gözaltına alan ekipler şoför hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlattı.

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