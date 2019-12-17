Araç farıyla av yapan avcılara 5 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Araç farıyla av yapan avcılara 5 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Araç farıyla av yapan avcılara 5 bin lira ceza kesildi

7 saat önce

Konya'da, araç farıyla av yaparken yakalanan 3 kişiye toplam 5 bin 753 lira para cezası uygulandı.

Araç farıyla av yapan avcılara 5 bin lira ceza kesildi, System.String[]

Konya'da, araç farıyla av yaparken yakalanan 3 kişiye toplam 5 bin 753 lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Derbent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derbent ilçesine bağlı Süleyman Mahallesi'nde araç farı kullanarak av yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Çalışma başlatan jandarma ekipleri, gittikleri yerde avcıların kendilerini görüp kaçmaya başlaması üzerine merkezden takviye ekip desteği istedi.

Bir süre devam eden kovalamacanın ardından kaçan araç ve içerisindeki 3 kişi yakalandı. Araçtakilerin kaçış esnasında yanlarında bulunan ve otomobilden attıkları 2 takozsuz av tüfeğini de ele geçiren ekipler, bulunan silahlarla birlikte araca da el koydu.

Haklarında işlem yapılan 3 şahısa kara avcılığı kanununa muhalefet etmekten dolayı toplamda 5 bin 753 liralık idari para cezası kesildiği, 2 takozsuz tüfek ile suça konu olan aracın mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararı alındığı öğrenildi.

Derbent, Konya, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:56 Kaynak: AA
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