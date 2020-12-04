Araç gasp ederek etrafa ateş açan şüpheli adliyede sevk edildi - Son Dakika

Araç gasp ederek etrafa ateş açan şüpheli adliyede sevk edildi

04.12.2020 13:39
Araç gasp ederek etrafa ateş açan şüpheli adliyede sevk edildi, System.String[]

Konya'da üç gün önce polisin dur ihtarına uymayarak tabancayla ateş edip kaçan şüpheli, dün de havaya rastgele ateş edip araç gasp ettikten sonra polisle yaşanan kovalamacada yakalandı.

Konya'da üç gün önce polisin dur ihtarına uymayarak tabancayla ateş edip kaçan şüpheli, dün de havaya rastgele ateş edip araç gasp ettikten sonra polisle yaşanan kovalamacada yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli silahlı tehdit, silahlı yağma, kamu malına zarar verme, uyuşturucu madde kullanma' gibi suçlardan adliyeye sevk edildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Mahallesi Şair Seyfi Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir kişinin havaya rastgele ateş ettiği ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polislerin teslim ol çağrısına karşılık ateş ederek kaçan ve Üçkavak Sokak üzerinde etrafa da ateş eden şüpheli izini kaybettirmeye çalıştı. Şahsın yakalanması için çok sayıda polis ekibi takip yaptı. Kaçmak için silah zoruyla bir minibüsü durduran şüpheli, Rauf Denktaş Caddesi'nde araçtan inerek bir otomobili durdurup kaçmaya devam etti. Yaşanan kovalamaca Demiryolu Caddesi Öğün Sokak'ta sona erdi. Bir evin bahçesine girerek saklanan şüpheliyi polis ekipleri, şüpheli Hamza T.'yi yakalayarak etkisiz hale getirdi. Polise direnen şüpheli, tabancası elinden alındıktan sonra gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Polisteki işlemleri tamamlanan sağlık kontrolünün ardından 'silahlı tehdit, silahlı yağma, kamu malına zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, uyuşturucu madde kullanma' gibi suçlardan adliyeye sevk edildi.

Şüpheli iki gün önce polisten kaçan kişi çıktı

Ateş ederek polisi uzun süre peşinden koşturan şüphelinin iki gün önce gece saatlerinde Belh Kavşağı yakınlarında polisin dur ihtarına uymayarak silahla ateş edip kaçan ve güvenlik kameralarından kimliği tespit edildi. Polis, şüpheli Hamza T.'nin üzerinde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Şüphelinin ev, iş yeri ve otodan hırsızlık, mala zarar verme, kasten yaralama gibi suçlardan 35 suç kaydı olduğu da öğrenildi. - KONYA

Araç gasp ederek etrafa ateş açan şüpheli adliyede sevk edildi

3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Araç gasp ederek etrafa ateş açan şüpheli adliyede sevk edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

LGBT karşıtlığıyla tanınan vekil, canlı yayında çıplak bir adamla kadraja girdi Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek Dünyanın dört gözle beklediği Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısında üretim yarıya düşürüldü Fransız gazeteci Messi'nin yeni adresini duyurdu: Çok ciddiyim, PSG'ye gidecek Bursa'da PTT şubesinde silahlı soygun kameralara yansıdı Dini nikahlı eşini baltayla öldüren kadın: Bana ve çocuklarıma zarar vereceğinden emindim CHP'li Başarır kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan için suç duyurusunda bulunacak İBB Başkanı İmamoğlu İngiliz gazetesine haber oldu: Erdoğan tedirginliği var
Oyundan çıkarken tepki gösteren Yusuf Yazıcı'ya hocası Galtier'den uyarı Oyundan çıkarken tepki gösteren Yusuf Yazıcı'ya hocası Galtier'den uyarı         
13:23
Son Dakika! Cinsel saldırıdan tutuklanan eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı'nın 24,5 yıl hapsi istendi Son Dakika! Cinsel saldırıdan tutuklanan eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı'nın 24,5 yıl hapsi istendi         
13:19
Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, "Takip ediliyorum" diyerek Çakıcı'yı işaret etti: Bu bizi korkutmaz, CHP'de on binlerce Kılıçdaroğlu var         
12:46
Son Dakika! Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni bugün İstanbul'dan yola çıkıyor Son Dakika! Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni bugün İstanbul'dan yola çıkıyor         
12:06
Klinikten çıkan Cem Yılmaz'dan, sağlık durumunu soran muhabirlere sert tepki: Çocuk aldırdım Klinikten çıkan Cem Yılmaz'dan, sağlık durumunu soran muhabirlere sert tepki: Çocuk aldırdım         
11:46
Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den "Aşıyı kendinize yaptınız mı?" sorusuna yanıt: Diğer insanlarla birlikte yaptıracağız         
11:40
Avcılar'da aile sağlığı merkezine gelen kadın maske uyarısında bulunan doktora saldırdı Avcılar'da aile sağlığı merkezine gelen kadın maske uyarısında bulunan doktora saldırdı         
10:58
Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı         
10:14
Araç sahipleri dikkat! 81 ilde sistem değişiyor, egzoz denetimi trafikte otomatik tespit edilecek Araç sahipleri dikkat! 81 ilde sistem değişiyor, egzoz denetimi trafikte otomatik tespit edilecek         
10:09
Kan bağışçıları hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dışında tutuldu Kan bağışçıları hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dışında tutuldu         
10:02
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor! Peki nereler açık, ulaşım nasıl sağlanacak? İşte detaylar Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor! Peki nereler açık, ulaşım nasıl sağlanacak? İşte detaylar         
09:54
İstanbul'daki dev arazi ünlü iş adamı Ethem Sancak'ın yeğeninin şirketine tahsis edildi İstanbul'daki dev arazi ünlü iş adamı Ethem Sancak'ın yeğeninin şirketine tahsis edildi         
09:53
İstanbul Havalimanı'nda değeri 13 milyon 800 bin lira olan 17 kilogram sıvı kokain ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda değeri 13 milyon 800 bin lira olan 17 kilogram sıvı kokain ele geçirildi         
09:39
ABD'de senato savunma bütçesine onay verdi, Türkiye'ye yaptırımın önü açıldı ABD'de senato savunma bütçesine onay verdi, Türkiye'ye yaptırımın önü açıldı         
03:23
Pınar Altuğ, Pınar Altuğ, "Aldatan kadın mısınız?" sorusuna sert çıktı: Sana ne ya da kime ne!         
22:40
Genç kadın, gelin arabasının yolunu kesip eski erkek arkadaşını son kez ikna etmeye çalıştı Genç kadın, gelin arabasının yolunu kesip eski erkek arkadaşını son kez ikna etmeye çalıştı         
22:16
Putin'in toplu aşı emri, doktorların istifalarını da beraberinde getirdi Putin'in toplu aşı emri, doktorların istifalarını da beraberinde getirdi         
17:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2020 13:42:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Araç gasp ederek etrafa ateş açan şüpheli adliyede sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei