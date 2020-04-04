Araç giriş çıkışı durduruldu - Son Dakika

Araç giriş çıkışı durduruldu
6 saat önce
İçişleri Bakanlığının genelgesine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Samsun'da araç giriş çıkış yasağı başladı.
İçişleri Bakanlığının genelgesine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Samsun'da araç giriş çıkış yasağı başladı. Ekipler genelgeye göre araçların kente giriş çıkışına izin vermezken, sürücüleri de bu konuda bilgilendiriyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 02:15 Kaynak: AA
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